珍妮出任代理市長 波城首位少數族裔女市長

珍妮24日由孫女Rosie手捧聖經，宣誓就任波士頓市長。(美聯社)

波士頓 市長偉殊(Marty Walsh)受拜登總統任命，出任聯邦勞工部 長，於周一辭職。市府24日舉行宣誓典禮，市議長珍妮(Kim Janey)正式就任代理市長，成為波士頓首位少數族裔及女性市長。她指「這是新的一天，我帶來不同的生命歷程，將連接過去被政府忽略的人群。」

珍妮表示首要任務是弱勢社區加速接種疫苗，擺脫疫情，經濟重啟機會公平，少數族裔企業能獲得保障合約。根據波士頓聯邦儲備銀行(Federal Reserve Bank of Boston)研究，2015年，波士頓白人家庭淨資產(net worth)中位數為25萬元，非洲裔則是8元。另有研究指，偉殊任期內，市府21億元外包預算中，非洲裔企業僅獲得1％合約。

當日出席典禮者包含麻州首位非洲裔女性市議員及國會眾議員Ayanna Pressley。她指珍妮是波士頓非洲裔核心社區Roxbury出生的第四代，令人驕傲，也將創造改變。

珍妮的祖父是當地特殊高中Boston Latin School 1964年八名畢業生之一。1976年的打破種族隔離浪潮中，11歲的珍妮與眾多非裔學生，被校車送到白人學生為主的Charlestown等地，成長過程聽過各種歧視字眼。

她曾在當地兒童教育機會平等的維權機構工作，2017年於一場13人角逐的選舉中勝出，也是以該地Roxbury為主的選區首位女性市議員。

她的代理任期到今年秋天，市長一職將改選。她尚未表態是否參選，但已為該職位91年來由愛爾蘭、義大利裔男性掌握的局面開啟新機。目前已宣布角逐者當中，包含出身台灣移民家庭 的市議員吳弭(Michelle Wu)、及兩位市議員Andrea Campbell、Annissa Essaibi George均為少數族裔女性。