麻州九成小學4月5日重返校園 初中限期4.28

麻州九成小學可於4月5日重啟校園。(美聯社)

全美近半數小學校園已完全重啟，麻州州長貝克日前要求公校 春季全面返校，提供一周五天在校上課的選項。小學的期限為4月5日，無法達標的學區 應於本月22日前申請豁免。州府表示，共有74個學區申請，已核准58個學區。

教育廳長Jeff Riley表示，樂見全州371個學區有九成能讓小學於4月5日重啟校園，5月3日全面返校。依州府計畫，初中應於4月28日全面返校，高中也將在春季稍晚重啟，細節將於下月公布。

波士頓 公校系統周二宣布，已申請幼兒園到八年級延後至4月26日全面返校。波士頓目前提供兩天在校課程的混合授課，計畫下周起擴大至高中。但即便實施返校，家長仍可選擇完全網課。

州教育官員表示，有32個學區獲准以分階段方式返校，4月5日先採實體、線上混合授課，接著依學區實況，可選擇於12、26日及5月3日當周啟動全面返校。其餘26個學區則因五年級屬於初中，獲准可延後。有十個學區的申請仍在審核，包含兩個大型公校系統波士頓及伍斯特市(Worcester)。另有六個學區申請整學期繼續網課或混合授課被拒。

州府堅稱，只要戴口罩、維持社交距離，加上疫苗開打，校園能安全重啟。Riley說許多學區9月便已安全返校，這對維持學生的情緒及正常社交非常重要。

目前已知延後實施的學區包括：Brockton於5日先採混合授課，26日全面返校；Springfield學區則是5月3日；Chelsea幼兒園至四年級於12日返校；Somerville延則至28日。