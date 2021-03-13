波士頓慈少疫期充實 網上教台灣偏鄉小學生英文

波士頓慈少網上認養台灣偏鄉學校專案。(馮美霞提供)

波士頓 慈少(慈濟少年志工)近期執行一個認養偏鄉學校的專案，鼓勵孩子們在疫期，善用自己的能力幫助提升偏鄉孩童的英文，慈少負責的馮美霞美思考，雖然只有8至10周，仍擔心慈少人數有限，是否能長時間的信守承諾。但短時間內邀約到12名慈少共襄盛舉，印證了證嚴法師常說的「有願就有力，有心就不難」。

接下來面臨的挑戰是，慈少們完全沒有教學經驗，該如何在短時間內培養信心與教學技巧。專案開始前，邀約陶天樺上線與大家分享，她兩年前參與南投偏鄉教學的經驗，讓大家了解該如何互動與教學。

認養台灣 澎湖中興小學六年級的十名學生，馮美霞先與校長、教務主任及英文老師溝通，讓教學更順暢，縮短彼此摸索期。陳智賢校長提出想法，為了讓中興國小學生們能有更多收穫，懇請將專案延長至5月底。於是有為期五個月的培養「英」雄專案。

波士頓慈少網上認養台灣偏鄉學校專案。(馮美霞提供)

1月初教學至今，花樣百出，有人上課聽不到聲音，呼救解決，原來是耳機插頭插錯孔。網路常有不穩定的情況，慈少們只能耐心的等待中興國小送出的邀請函(invite)，才能上線，有時一耽擱，已經過上課的三分之一時間。有的學生比較內向，上課「沉默是金」，不喜歡英文的同學，選擇「少說少錯」。英文程度好的同學，互動性強，有欲罷不能的感覺。

波士頓慈少網上認養台灣偏鄉學校專案。(馮美霞提供) 圖為澎湖中興小學。(馮美霞提供)

慈少們透過與團隊間彼此間的討論、規畫，用心安排，不斷地修正課程，希望提供給中興國小的孩子們最好的學習。在付出的過程裡，慈少們培養了耐心，也學習如何解決問題，與人互動。整個過程猶如倒吃甘蔗，越吃越甜。