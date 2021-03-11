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打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

麻州新版疫苗登記 雲端啟動 已預約成功者不受影響

編譯中心╱綜合報導
麻州更新疫苗登記系統，方便居民就近預約。(美聯社)
麻州更新疫苗登記系統，方便居民就近預約。(美聯社)

麻州州府10日宣布，更新版的疫苗登記系統周五啟動，採谷歌雲端服務，取代現有系統，方便居民登記鄰近施打地點，已包含七處大型疫苗站，其餘超過170個站點也將於未來數周陸續加入。

新上線的系統不會影響已預約成功者。符合資格的居民於網站填妥表格後，會收到確認電郵，詢問方便的聯絡方式，如電話、電郵、簡訊等，之後每周寄發狀況更新。 

州府本周收到15萬5000劑疫苗，以本周四為例，大型疫苗站將提供首劑、第二劑疫苗各4萬劑，其餘尚有醫院、地方健康中心等合作機構，目前疫苗量仍追不上需求，系統將根據施打資格、疫苗供給、鄰近站點等因素決定開放預約時間，民眾收到通知有24小時可考慮，之後則回到等待名單。

登記者若經其他管道預約成功，也可隨時選擇退出此系統。家人及照顧者可代當事人填寫，家中無網路或需要協助者，可撥打211登記疫苗。醫療機構則自行通知病患施打。

州長當日表示，因應下月返校，大型疫苗站將有四天專供教職員、日托中心員工施打，分別為：3月27日、4月3、10、11日，需預約。其餘疫苗站3月16日前也將提出可供教師預約日期。

新版疫苗登記系統：mass.gov/covid-19-vaccine，查詢及登記其他各地疫苗站：vaxfinder.mass.gov。

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