讓青少年病患牙箍「戴超時」 牙醫涉詐百萬醫保

瑞茲卡拉涉及以牙箍詐領政府醫療補助。(網路圖片)

牙齒矯正醫師瑞茲卡拉(Mouhab Rizkallah)至少自2013年以來，非法讓青少年患者戴牙箍超過療程所需時間，遭麻州 檢察長辦公室控詐領政府醫療補助，不法所得達百萬元。瑞茲卡拉也是麻州牙齒矯正醫師協會主席。

檢方聲明中表示：「多年以來，這位牙醫將他的年輕患者當作人質利用。他非法的行徑，傷害低收入 與少數族裔社區，必須仰賴麻州醫療補助款(MassHealth)看診的民眾，應為此負起法律責任。」

瑞茲卡拉在大波士頓地區經營六間牙齒矯正診所，他涉嫌讓孩童戴牙箍超過所需時間，藉此向麻州醫療補助款請領更多金額。

被告瑞茲卡拉。(網路圖片)

為了有更多病患讓他申請補助款，他通常在治療初期，只在上排牙齒裝上牙箍，隨後在沒有正當理由的狀況下，於下排牙齒裝牙箍。

過去幾年下來，麻州醫療補助款已為此核發給瑞茲卡拉超過100萬元。檢方也控告瑞茲卡拉「刻意且持續」規避麻州醫療補助款規範，在矯正治療前跳過檢查，證明矯正為必要治療。

希莉辦公室表示：「這明顯拉長病患的治療時間，同時增加從麻州醫療補助獲得的款項。」不僅如此，為讓牙齒矯正治療獲得州政府核准，他更向保險 單位撒謊病患先前曾在其他診所接受治療，或療程費用可由其他保險業者支付。