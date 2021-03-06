麥爾坎X兒時居所列國家史蹟 在此度過「人生最關鍵階段」

麥爾坎X。(維基百科)

已故非裔 民權運動領袖麥爾坎X(Malcolm X)於波士頓 的兒時居所，正式列入國家史蹟名錄(National Register of Historic Places)。

根據國家公園服務處(National Park Service)，該棟住宅於1874年建造，於1998年被列為該市地標，近日正式被列入國家史蹟名錄。麻州州務卿蓋文(William Galvin)、身兼該州歷史委員會主席表示，這是世上唯一與麥爾坎X還有連結的事物。

麥爾坎X自父親去世後，同時也是民權運動者的艾拉·柯林斯(Ella Little Collins)就成為他的合法監護人；而艾拉的兒子羅德爾‧柯林斯(Rodnell Collins)指出，這棟住宅的所有權仍歸家族所有，並打算將此地做為專門研究有關非裔及人權歷史的研究員住所，也規畫一年內可不定期對外開放參觀或舉辦特殊活動。

麥爾坎X兒時居所列入國家史蹟。(美聯社)

1940年間麥爾坎X正值青少年時期，與姐姐艾拉同住在波士頓這間兩層樓的小屋；在他的傳記中，麥爾坎X將他居住在波士頓的這段日子描述為「我人生中最關鍵、最深刻的一段時間」。

原名為麥爾坎‧立托爾(Malcolm Little)的麥爾坎X，入獄時曾加入新宗教運動組織「伊斯蘭民族」(Nation of Islam)，1950年至1960年間快速發展、並成為該組織在底特律的首席發言人，開始協助在全國建立清真寺。

雖然麥爾坎X後來離開「伊斯蘭民族」，也將他的本姓從立托爾改為X，以彰顯和他一樣流失祖先姓氏的眾多非裔，最終在1965年紐約市 一場演講活動中被刺殺身亡，當時年僅39歲。

姐姐艾拉在麥爾坎X逝世後接手他生前建立的運動組織「非裔美國人團結組織」(Organization of Afro-American Unity，OAAU)，1941年以該組織的名義買下波士頓當地著名的非裔歷史遺址Black Roxbury。