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去年漲6萬元！波士頓房屋增值超過低薪工年收入

記者劉晨懿之／波士頓報導
波士頓地區房屋增值額多於低薪勞工年薪，貧富差異堪憂。(記者唐嘉麗／攝影)
波士頓地區房屋增值額多於低薪勞工年薪，貧富差異堪憂。(記者唐嘉麗／攝影)

波士頓地區房屋去年增值為房主所帶來的財富，比部分本地老師、廚師、記者和醫護的年收入都多。

根據大波士頓房地產經紀人協會數據，波士頓地區單家庭房屋中位價在2020年上漲9.7％，即從62萬元漲到68萬元。這意味著典型的波士頓地區房屋在一年內為其所有者增加6萬元資產。這些資金雖不能立刻用於購買食品雜貨或支付托兒所，但確是真正的財富，未來可以用於支付孩子大學學費、創辦新公司或金融投資等。

據波士頓環球報，在2020年以最低工資(麻州為12.75元)每周工作40小時計算，一名拿最低工資的全職勞工去年收入只有2萬6500元。一對夫婦若都拿最低時薪做全職工，他們工作所得還遠不及波士頓地區平均房屋增值數。

美國其他地區也有類似情況。根據Redfin數據，美國12月房價中位數比去年同期上漲13%，從29萬5000元升至33萬4000元；去年一年為典型美國房主創造約3萬9000元財富。

這些數字在任何一年都會形成驚人的對比。但疫情年，少數族裔社區健康和工作機會不成比例地受到無情打擊，這個對比更加令人震驚。

據人口普查估計，麻州67%的白人家庭擁有自己的住房，非裔36%和西裔28%。

波士頓麻州大學經濟學助理教授弗朗西斯(Dania Francis)說，財富實際上比收入更能預測教育和健康等其他方面差距。財富可以代代傳遞，父母能夠通過房屋增值幫助子女支付大學學費，減少學生貸款債務，使他們以後更容易在資金充足的學區購買自己的房屋。

另外，適度的財富能提供一層保護，讓人免受生活中的負面影響，如疾病或失業，還有創業資助。

弗朗西斯認為，賠償和突破結構性不平等是真正縮小種族貧富差距的唯一途徑；麥肯錫諮詢公司研究也指出這樣做有助於整體經濟發展。波士頓市目前為第一代購屋者提供補助金，也為符合條件的購房者提供房貸折扣和首付援助。

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