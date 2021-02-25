亞協服務中心 幫助長者預約和前往接種疫苗

QARI目前免費提供交通服務給75歲及以上的耆老及其陪伴者前往波士頓芬威公園注射疫苗。（庒建浩提供）

亞協服務中心(QARI)當前與麻州 耆老事務辦公室(Massachusetts Office of Elder Affairs)，波士頓 紅襪棒球隊和CIC-Health合作，為來自昆市、波士頓和摩頓市的耆老及其陪伴者提供免費交通、網上預約和現場翻譯服務。

據QARI主任莊建浩(Philip Chong)介紹，QARI目前免費提供交通服務給75歲及以上的耆老及其陪伴者前往波士頓芬威公園注射疫苗 。上周四，該會已帶30位耆老及陪伴者前往芬威公園注射第一針疫苗。他們將繼續與州府，及CIC-Health和紅襪隊合作，幫助有交通、技術和語言障礙的亞裔及其他移民社區長者接種疫苗。他們的目標是讓盡可能多的長者接種。

目前麻州已開放65歲及以上耆老注射資格，但很多民眾遇到上網預約問題。QARI也與州府合作協助這些耆老預約。莊建浩說，近期有位長者在網上預約好幾天，甚至撥打211熱線也未能預約成功。她在加州的女兒也加入協助網上預約，試圖利用時差在麻州午夜後搶名額，還是未能約到。這個家庭上周日給QARI打電話尋求協助，該會幫她預定成功，下周四即可前往注射第一針疫苗。

如需疫苗預約、交通或翻譯服務的波士頓、昆市和摩頓華人社區長者，可聯繫QARI：617-472-2200。