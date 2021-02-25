麻州13家醫院、2大醫療系統重獲疫苗 將擴大接種

麻州決定恢復供應醫院新冠疫苗藥劑，讓醫院為合格民眾接種。(美聯社)

在突然切斷向醫院供應新的新冠疫苗 10天後，麻州 衛生官員已與15家醫院及醫療系統達成協議，允許醫院重新加入大規模接種疫苗工作。

據波士頓環球報，恢復後疫苗劑量將分配給13個願意為任何符合條件的麻州居民接種的醫療機構。兩個擁有大量病人、醫院分布在廣泛的地理區域的醫療系統-Mass General Brigham和 Beth Israel Lahey Health可以專門向他們的病人提供疫苗。

2月11日，貝克政府要把疫苗接種放在大型疫苗站，決定只提供已預約的第二劑疫苗，停止向醫院分發新的疫苗。

此舉大受批評，稱州府削弱為少數裔和受疫情 重創的社區所做的努力，並為希望從醫院獲得疫苗的患者帶來不便；使得新冠疫情指揮中心重新與醫院合作，供應仍然有限的疫苗。他們預計聯邦分配量增多後，會擴大供應。

早前暫停疫苗供應後，Mass General Brigham院方關閉大部分的12個社區疫苗接種站，其中包括Chelsea、Lynn、Revere和 Jamaica Plain。但現在他們正努力保持診所開放，並將從3月1日開始接受新的預約。

在24日發給患者的電子郵件中，Mass General Brigham院方表示，會通過 「公平、隨機程序 」邀請符合條件的患者預約。

Beth Israel Lahey Health也在23日通知該院約23.2萬名符合接種疫苗條件的患者，他們將收到預約邀請。該系統稱將恢復安排合格的患者在其10個社區疫苗站接種疫苗。

已同意開放公共接種疫苗診所的13個醫療系統和醫院是Lawrence General Hospital、Boston Medical Center、Milford Regional Medical Center、Mercy Medical Center、UMass Memorial Medical Center、Marlborough Hospital、Cape Cod Hospital、Harrington Hospital、Baystate Medical Center、HealthAlliance、Heywood Hospital、Martha’s Vineyard Hospital和Nantucket Cottage Hospital。

州府官員周三表示，他們將花費470萬元在20個受疫情影響最嚴重的社區為需要疫苗者提供幫助，重點是居家及殘障的少數裔。貝克政府支持社區衛生中心為重創社區提供服務。