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麻州最後一家Kmart 今春也將關閉

記者唐嘉麗／波士頓報導
麻州最後一家Kmart將在今春關閉。(取自谷歌地圖)
麻州最後一家Kmart將在今春關閉。(取自谷歌地圖)

曾經很受歡迎的百貨連鎖店 Kmart 近年來因長期生意下滑，陸續關閉全美分店；麻州最後一家Kmart分店已貼出結束營業拍賣告示，Kmart將永久告別麻州。

麻州最後一家Kmart位於鱈魚角海恩尼斯(Hyannis)132號公路旁，是受該連鎖店委託經手結束營業結事宜的管理公司SB360 Capital Partners，在官網上列出的33家即將關閉的Kmart和Sears分店之一；麻州Nother Alleboro鎮華盛頓街上的Sears分店也在結束營業名單上；雖未說明何時關閉，但估計應在今春。

近年來，Kmart面對沃爾瑪(Walmart)和Target等連鎖店的激烈競爭，2002年首次申請破產保護；後找到投資擺脫破產，2004年並與百貨連鎖店Sears合併。之後業務仍舊不起色，兩企業的母公司2018年申請破產，旗下約400家分店被投資者Transformco公司以52億元收購。

但收購後重組公司，仍無法挽回頹勢，陸續有分店倒閉；Kmart分店2019年關閉麻州尚默維爾、Brockton、Webster、Billerica、艾克頓等地分店。除了持續關閉Kmart和Sears分店，Transformco公司最近也將五家Kmart店租售給Target。

麻州 破產 投資

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