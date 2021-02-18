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少數裔學生指波士頓學院校園種族歧視嚴重

記者劉晨懿之／波士頓報導
波士頓學院近期發生一系列校園種族歧視事件，宣稱要審查學校公平包容項目，加強相關對話。(記者唐嘉麗／攝影)
波士頓學院近期發生一系列校園種族歧視事件，宣稱要審查學校公平包容項目，加強相關對話。(記者唐嘉麗／攝影)

波士頓學院(BC)近期收到少數裔學生關於校園種族歧視投訴，宣布將審查學校公平和包容項目，並與外部專家合作，讓學校社區參與更多關於種族和偏見影響的對話。

據波士頓環球報，新學期開學數日後，住在BC多元文化女生宿舍的學生，大部分為非裔和部分拉丁裔學生，在清晨被吵鬧的敲門聲吵醒，走廊垃圾桶被打翻；2月初，兩名白人男學生在該宿舍走廊上唱起關於「少數裔女孩(colored girls)」的歌。

部分非裔學生稱，學校曾發生多起類似事件，覺得被人針對和受到騷擾，且未獲學校管理人員保護。2017年一張「黑人命也是命(Black Lives Matter)」的海報被污損；2018年學校牆壁、家具和浴室上出現種族主義塗鴉，總統選舉期間，出現大量對非裔學生的威脅性言論。

非裔學生在BC本科生中占4%，他們稱這些事件讓他們感到孤立和不受歡迎。

BC官員上周回應，將認真對待這些投訴，並對最近在多元文化樓層發生的事件採取行動。

該校執行副校長Michael Lochhead上周六發信給學生表示，BC有天主教大學的傳統與承諾，特別要求尊重對待每個人。

部分BC少數裔學生指出，學校面對仇恨行為未積極應對，往往將其視為孤立事件；校方必須將這些事件定位為「仇恨犯罪」，有透明化的紀律處分，發出對種族主義在校園內不被容忍的信息。

BC發言人發聲明說，被認定為搗毀女子多元文化樓層走廊的兩名該校新生被發現違反多項學校政策，已受懲罰；但以學生隱私為由，拒絕公布處罰詳情。

該發言人稱，學校也計畫對唱歌事件進行審查，但涉事學生堅稱唱歌時沒有使用「少數裔女孩」字眼。學校也在努力向感到受害學生解釋，被指控者有權得到正當程序處理。

非裔 種族主義 波士頓

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