加速追趕 麻州官員：預約、接種疫苗有改善

麻州政府稱2月初疫苗登記的亂象已大有改善。圖為年滿75歲的老人在吉列體育館打疫苗。(美聯社)

麻州 施打疫苗 速度緩慢，2月1日開始開放75歲長者預約亂成一團，經過幾周失誤，麻州的疫苗接種行動正在加快速度。第二階段啟動後十天，疫苗接種數已上升40%，達91萬劑，占麻州43萬年滿75歲居民人數的46%。

麻州陸續啟動大型疫苗接種站，釋出預約名額，緩解不少民眾找不到預約時間的怨氣；麻州官員說，剛始瘋搶難求的預約名額已逐漸改善，吉列體育場和春田Eastfield購物商場的大型疫苗站甚至還剩7000個預約名額，目前尚不清楚此現象是供過於求，或是長者仍有上網預約困難，還是因為天氣不好，合格長者不願出門打針。無論如何，疫苗供應量和預約速度已大有改善；州府也提高了疫苗到達後的分發效率，過去一周疫苗接種率是獲分配藥劑的71%，已較之前的58%高。

根據聯邦疾病控制與預防中心，麻州人均疫苗接種量在各州中排名33。州長貝克說，部分原因是麻州最初只允許一線醫療人員和長期護理院院民施打，而其他州則擴大接種資格範圍。雖然麻州承諾優先考慮受疫情 衝擊最嚴重的高風險社區，但白人居民接種量是非裔的14倍，是拉丁裔的11倍。

儘管許多老年人迫不及待地想接受疫苗注射，但仍有許多符合第一階段接種資格的急救人員、監獄囚犯和員工、療養院等集體護理設施員工未接種疫苗。

麻州還沒有透露何時將進入下一階段，屆時年齡在65至74歲之間的約54萬居民，及患有兩種或兩種以上合併症的居民都有資格注射疫苗。