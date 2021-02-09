華埠林肯街125號改建 規模將縮小1/3

牛津物業波士頓林肯街125號改建計畫縮小建築規模。(取自牛津物業社區會議資料)

牛津物業(Oxford Properties)早前買下波士頓林肯街125號原計畫改建24層辦公大樓，在2019年公布計畫時遭到不少華埠 組織和居民反對。該項目代表近日宣布該項目建築規模將縮小三分之一，以辦公空間和生命科學實驗室為主的建築高度降低、密度減少，擴大底層店鋪面積及公共空間區域。

開發商說，新聘用的建築師進一步分析住宅和額外商業空間等可能性，將可使用地面層空間和店鋪面積增加一倍；新樓高度降低115呎到225呎，整體密度減少33%，總體規畫使用面積從62.5萬平方呎降到23萬1500平方呎，停車位減少125個至150個，地面層店鋪和屬於該地段的公共空間分別增加4400平方呎和6600平方呎。

項目代表說，當前林肯街125號地面層的中國 超市和喜臨門大酒樓在去年3月因疫情 關閉。租約即將到期的中國超市無意在原址長期經營，牛津物業也因裝卸貨空間限制和市場變化，認為不適合再開大型超市，而提議該設一個小規模、便利且可負擔、本地經營的超市。

喜臨門大酒樓去年7月重開，為避免約三年施工期間及多次搬遷對生意影響，物業公司提議協助該酒樓搬到合適的新地點，會提供資金補助搬遷費用。改建項目完成後，該酒樓東主或類似經營者可考慮回歸。

代表稱，該項目承諾積極與社區溝通合作，設立網站和聯絡員隨時通報項目進展，與社區組織合作加強居民意見參與，在經濟和工作機會等方面支持華埠和皮革區。