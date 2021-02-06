麻州「新冠高危城鎮數量」降至153個 43個脫離高危區

麻州目前153個社區被列為新冠傳播高風險。(取自麻州公衛署)

根據麻州 公衛署每周四更新的城鎮疫情 風險地圖，麻州目前有153個城鎮被認定為新冠病毒傳播高風險區，與上周比較，麻州有四個城鎮被列入高風險區，43個脫離高危區。

麻州目前日均感染率為每10萬居民48.9人，低於上周的59.4；波士頓日均感染率為每十萬之48.5，低於上周的57.2。

州長貝克去年8月11日宣布建立麻州城鎮感染風險地圖，最初概述每個城鎮最近兩周內每10萬人的平均日增加病例；11月，貝克宣布改變確定社區新冠傳播風險程度的指標。

根據新的指導方針，如果大型社區平均每10萬居民中有10例以上病例，且陽性檢測 率大於或等於4%； 1萬至5萬人居民的城鎮，如果平均每10萬居民日增有10例以上，且檢測陽性率大於或等於5%；居民少於1萬人的社區每10萬居民有25例以上，則被視為高風險。

在麻州實施新標準的第一周，高風險社區的數量從121個城鎮銳減到16個。但此後，這個數字不斷上升，從30個一路增長到上月最高峰229個，其後下降到上周的192個。4日數據標誌著自麻州開始應用新指標以來，高風險社區的數量連續第三周下降。