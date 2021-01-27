麻州疫苗接種落後 專家：3原因導致

麻州急救人員在瑞維爾鎮一間學校中的接種站接受疫苗注射。(歐新社)

華人社媒群中近日常見這樣的貼文，「加州 同學都已經打疫苗 了，為何麻州 那麼慢？」，「麻州疫苗接種速度真慢，不知何時才能輪到自己 」。

麻州有全美最好的醫療設施、頂尖醫療專家，醫療專業全球聞名，但施打疫苗的速度和普及率都遠遠落後其他州，讓人大大跌破眼鏡。不僅民眾，公衛專家也心急，前衛生保健主管沃札克(Bill Walczak)近日對波士頓環球報說，再不趕緊加速，麻州疫苗施打可能要拖到年底。

麻州為何這麼慢？據Boston.com網站集合專家意見，指出有聯邦疫苗供應不足、施打疫苗優先順序問題、及優先組施打率低於預期等三個主要原因。

不僅麻州，施打率最高的州也有聯邦疫苗配置不足的問題；麻州上個月的輝瑞疫苗貨量意外少了二成，州長貝克說，由於未來出貨量不確定，州府很難做安排和規畫；即使麻州努力建置公共疫苗接種點，到2月中每周有施打30萬劑的設施能力，但按目前速度，聯邦只能發放六成的疫苗量，這樣的落差，未來難免出現推遲預約和接種疫苗的情況。

麻州規畫疫苗接種排序時優先考量人數較少的特定弱勢群體，而非普遍的高風險人群也是進展緩慢的原因之一。貝克25日說，麻州優先考慮遊民、家暴收容所和監獄等集體設施，捍衛這些弱勢人口是正確決定，但這種做法確實導致部署和施打速度較慢。

此外，不僅是麻州，全國也有優先組接種率低於預期的現象；麻州疫苗首先開放給一線醫護人員，12月底向長期護理機構開放；貝克說，這個時間比新英格蘭各州晚一星期的原因是麻州剛開始未達到參加「聯邦政府長期護理藥品合作計畫」的藥劑數量門檻，直到第二周才有資格加入。

公衛官員說，長期護理機構初期的疫苗接種率特別低，全州此類機構的院民和員工數逾10萬人；大約八成院民已打疫苗，員工接種率只有五成。醫院沒有相關具體數字，但普遍來說，醫院計算和要求分配時高估了員工接種率。

公衛署長蘇德絲說，推出疫苗計畫時就已預估初期會有些「顛簸」，在不斷重新調整中，疫苗計畫會逐漸成熟，現在才五周，還不急著下結論。