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大陪審團起訴MIT教授陳剛

記者劉晨懿之／波士頓報導
麻省理工學院教授陳剛被起訴。(本報檔案資料)
麻省理工學院教授陳剛被起訴。(本報檔案資料)

聯邦檢察官萊林(Andrew Lelling)20日稱，大陪審團19日已起訴麻省理工學院(MIT)教授陳剛，稱其涉嫌未向美國能源部披露中國多個實體的合同、任命和獎勵。陳剛被控兩項電信詐騙(wire fraud)罪，一項是未提交外國帳戶報告罪，另一個是報稅時作虛假陳述罪。根據法庭紀錄，大陪審團起訴已取代刑事指控，陳剛22日將通過Zoom出庭應對新指控。

聯邦調查局(FDI)探員上周四逮捕陳剛，稱其涉嫌未披露與中國關係以及電信詐騙等。陳剛在波士頓聯邦地方法院過堂否認所有指控，以100萬元保釋金獲釋。

據檢方早前資料，陳剛是出生於中國的歸化美國公民，現擔任MIT Pappalardo微米/納米工程實驗室主任和固態太陽能熱能轉換中心主任。約從2013年起，陳剛在MIT的研究得到美國各聯邦機構1900多萬元資助。檢方指，陳剛疑似在中國和中國實體擔任幾個顧問角色，在其申請並獲得美國能源部資助其MIT部分研究中，沒有按照要求披露。

檢方還稱，自2013年，陳剛疑似獲約2900萬元外國資金，其中包括來自中國南方科技大學的1900萬元；陳剛還疑似在2018年報稅表中沒有披露在中國維持一個超過1萬美元的銀行帳戶。

據檢方，電信詐騙指控最高可判處20年監禁、3年監禁釋放和最高25萬元罰款；虛假陳述指控最高可判5年監禁、3年監禁釋放和25萬元罰款。未提交外國帳戶指控最高可判5年監禁、3年監禁釋放和25萬元罰款。判決由聯邦法官根據量刑指南和其他法定因素而定。

中國 美國公民 MIT

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