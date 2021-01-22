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中國學聯呼籲MIT發聲反對種族針對性執法

記者劉晨懿之／波士頓報導
麻省理工學院中國學生學者聯合會就陳剛案致信校長和副校長。（截圖自MITCSSA公眾號）
麻省理工學院中國學生學者聯合會就陳剛案致信校長和副校長。（截圖自MITCSSA公眾號）

麻省理工學院中國學生學者聯合會(MITCSSA)20日在公眾號上公開一封寫給MIT校長和副校長的信。信中，該會稱對「政府對陳剛的指控和行動深表關切」，描述MIT華人學生學者面臨艱難處境，呼籲校方支持受此事件影響的師生和學者，發聲反對針對國際學生學者的歧視行為。

信中寫道，由於MIT華人社區很多成員多年來一直與陳剛合作，包括博士生、項目合作者和實驗室助理等，因此「對這一可怕消息感到震驚和恐懼。」這些成員可能被迫換新的顧問、導師和實驗室，或需爭取新的資金來源，開始懷疑「MIT是否仍是他們學術追求的安全之地。」

信中還闡述當前中國學生學者面臨的困境，寫道「隨著疫情襲擊全球，中美緊張局勢持續升溫，MIT中國學生和學者群體正面臨巨大困難，尤其是來自面臨來自美國執法機構的騷擾、歧視和種族定性(racial profiling)」。

信中舉例，自2020年來以來，不止一名學生被拒絕入境，數名學生因擔心簽證被撤銷而退出博士生項目，很多學生的個人電子設備被聯邦運輸安全局(TSA)官員沒收。

學聯寫道，「陳博士的被捕讓我們想到，我們中的任何人都可能成為下一個選擇性執法的受害者。我們擔心會考量與『外國對手(foreign adversaries)』的關係而無法再為備受尊敬的學者工作；我們擔心有一天FBI探員會因來自一個被認為對美國國家安全構成威脅的國家，搜查我們的住所、實驗室、私人電子郵件和其他財產。」

學聯稱，MIT有值得驕傲的傳統，為國際學生和學者推動一個開放、合作和寬容的環境。信中談及，2019年MIT校長支持華人學生學者的發言讓他們很感動，還讚賞MIT去年與哈佛聯手制止了移民新規執行。

信中呼籲MIT保持誠信和透明度，讓MIT社區及時了解案情最新進展；為受此案影響的學生、教師、學者和研究員提供支持，包括在學術諮詢、職業諮詢、過渡新實驗室或項目，以及在必要時尋求新資金來源提供資源；發聲反對任何形式的針對留學生和學者的歧視性做法。

MIT 中國 歧視

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