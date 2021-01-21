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麻州將性工作者列入每日疫情報告

記者劉晨懿之╱波士頓報導
麻州州府將「商業性工作者(commercial sex worke)」列入每日疫情報告。(截圖自麻州公衛署官方資料)
麻州州府將「商業性工作者(commercial sex worke)」列入每日疫情報告。(截圖自麻州公衛署官方資料)

麻州州府將「商業性工作者(commercial sex worker)」與水電工、理髮師、護士、工程師、教師、退休人員和失業人員等一起列入每日疫情報告的職業分類中，以報告上述職業集群的檢測和感染情況。

據波士頓先鋒報，公衛署發言人稱，該職業2020年12月3日，首次被列入第93章數據(Chapter 93 data)，由於該職業的報告數量很少，所以沒有額外的信息。

過去兩個月的每日報告中，商業性工作者數據出現超過九次。

這個指標是在檢察長希莉(Maura Healey)辦公室報告起訴一男一女涉嫌在Framingham經營兩家妓院，每天看到30個付費嫖客的事件後加入。

檢察長辦公室起訴書稱，受害者通常在周末到達，在妓院進行商業性行為一周，然後在另一名受害者到達時離開。這兩家妓院每天都接待20到30名顧客；顧客為與受害者發生15分鐘的性交易支付45到50元。

保護性受害者組織者說，這種令人震驚的施虐行為也是潛在公共衛生危機，即新冠病毒傳播。

公衛專家說，對新冠病毒的恐懼並未阻止賣淫業，確實有可能形成超級傳播事件，相關人員也將自己家人暴露在病毒中。

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