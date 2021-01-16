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辦獨奏會、網上教舞 華人出招因應疫情

記者唐嘉麗／波士頓報導
疫期間舞蹈班和舞團停止實體課，不少學生愛上接觸更廣的網課。(記者唐嘉麗／攝影)
疫期間舞蹈班和舞團停止實體課，不少學生愛上接觸更廣的網課。(記者唐嘉麗／攝影)

去年2月底一場鄧泰山鋼琴獨奏會後，中華表演藝術基金會會長譚嘉陵接到新英格蘭音樂學院(NEC)關閉校園的通知，一整年已安排好在該校喬頓廳舉行的音樂會全部喊卡。她說，過去一年，對表演藝術界衝擊非常大，至今只知NEC至少對外關閉到6月，今秋之後是否能訂場地和排期還未可知。

基金會以推介傑出年輕亞裔音樂家為宗旨，她說，許多優秀的年輕音樂家剛起步，「多半什麼都沒有，無演出，沒收入的打擊特別大」；不單是經濟困窘，疫情隔離帶來的孤立更是嚴重問題，紐約就發生一位優秀絃樂青年音樂家輕生的悲劇。

中華表演藝術基金會11月底舉辦Evren Ozel 獨奏會，慶祝鋼琴大師 Rus...
中華表演藝術基金會11月底舉辦Evren Ozel 獨奏會，慶祝鋼琴大師 Russell Sherman 90大壽；當天僅限19人入場。(中華表演藝術基金會提供)

譚嘉陵說，靠捐款和活動廣告收益維持的基金會，無演出就無廣告贊助，去年收入至少掉六成。無人支薪的小組織，無力也無資格申請政府補助，本就不賺錢的基金會疫情年虧損更多。

去春，一切喊停後，譚嘉陵不停思索如何突破，尋找在疫情規定下繼續推辦小型藝術活動的辦法，也想過辦直播音樂會，但音樂家多半不樂意。現在，基金會主辦嘗試舉辦小型現場音樂會，並現場錄影、會後網上播放。

7月間，波士頓Gardner 博物館通知11月有300人的表演廳出租，她立刻訂了三場音樂會時間，「疫期的優點是，大家都不旅行，空檔也多，容易安排獨奏會」；但是疫情變化依舊太多不確定性，音樂會前一個月，突然接到通知，會場縮容量為19人，得立刻向訂票觀眾一一說明和確認。她說，如今波士頓關閉所有博物館，已從12月19日延至11月27日的黎宇卓(George Li)鋼琴獨奏會可能得再改期。

疫期推動工作常遇困難、需保持彈性，「走一步，算一步」，她說，但工作仍然要繼續，「隨時做好準備好，等待開放和上陣的時刻」。

對於一些舞蹈學生，疫情關閉了實體課，卻開啟跨地域的網課之門，大大擴展體會和學習機會。

波士頓社區業餘舞團「知音舞韻」創始人王麗文說，疫情剛開始時，實體課全部中斷，舞蹈老師們紛紛建群組、開免費網課；幾個月後，開始改為付費上課制；有的老師還與中國舞蹈老師合作，不時邀來課座教學，讓業餘舞者大增多樣化學習與新體驗。

她說，一位已搬離波城的舞蹈老師，因為疫情網課與本地學生重新聯絡，以免費網課開始，吸引全美各地和中、加等地新學生；這位老師在家中備齊大電視、攝影機、音響等設備，認真規畫推廣，採用會員制，開設大眾化健身、舞蹈課等不同的網課，「現在紅得不得了，有時一堂課多到四、五百人」。

「覺得疫情後，跳舞的人更多了」，她說，因為不用出門、不需開車，自由得多，萬一缺課，還可在回放錄像中自行補課；舞友微信群中，大家推介各地老師的網課，打破地域的學舞天地一下子海闊天空，「真的很棒！」

疫情 波士頓 博物館

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