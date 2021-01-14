華埠30年前血案1嫌逍遙法外 FBI懸賞3萬緝兇

30年前華埠泰勒街的五命血案尚未結案，FBI懸賞3萬元抓捕在逃嫌犯。(取自谷歌地圖)

1991年1月12日，華埠 泰勒街一個地下賭場發生五人被槍殺的謀殺案，聯邦調查局人員在整整30年後，宣布懸賞3萬元抓捕在逃嫌犯范宏天(Hung Tien Pham，以下皆為音譯)。

30年前的那個深夜，約莫凌晨3點半，三個槍手闖入泰勒街85號一家位於地下室的地下賭場搶劫，喊道「搶劫，別動！」；三名屬於幫派 的嫌犯先是命令在場的七人跪在地上，雙手舉至頸部，行刑式在腦後開槍，血腥謀殺五條人命，其中一人僥倖存活，另有一人求饒「願為你們做年做馬」而被放走。

死者為58歲的宋仲華(Chung Wah Son)、31歲的陳凡(Van Tran)、55歲的張文( Man Cheung)、32歲的林寬(David Quang Lam)、26歲的呂宗康(Cuong Khanh Luu)。

雖然兇手稱說搶劫，事後社區傳出幫派爭奪地下賭場掌控權才是主因。

華埠五命血案中的兩名槍手陳星文(Siny Van Tran)和沈南(Nam Tham)後逃到中國，1998年因其他案件被捕，2001年被遣返美國歸案，兩人2005年被法院判處無期徒刑，2011年上訴時仍維持原判。

FBI 波士頓辦事處專員表示，在逃的范宏天當年30歲，80年代至90年代初期是平安幫成員，也涉入1991年1月8日的另一椿謀殺案；五屍血案發生後不久，他離開妻子和兩名子女，開車去大西洋城賭博，然後去紐約，並飛往香港；他有許多別名，在北越、舊金山灣區、多倫多和南韓等地有家，做過廚師、跑堂、單車修理工、地板打磨工等，也喜歡花大錢買花俏汽車和科涅克白蘭地。

FBI發動過國際搜捕行動，最後一個知道他所在的地點是1990年代中期至後期的曼谷。

FBI專員表示，此罪行已困擾華埠社區30年，希望新的努力能有實際結果，讓飽受巨大痛苦的受害者家屬了結結案的心願。