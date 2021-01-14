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華埠R1地段開發 居民籲蓋平價屋、圖書館或超市

記者劉晨懿之╱波士頓報導
BPDA舉辦R1地段開發社區中文對話。(截圖自TCC會議資料)
BPDA舉辦R1地段開發社區中文對話。(截圖自TCC會議資料)

波士頓規畫發展局(BPDA)近日舉辦華埠R1地段開發中文社區對話，近百名與會居民中有十多人發言建議該地段開發需納入可負擔性房屋、華埠圖書館、社區中心，小生意門面或華人超市等。

BPDA代表彭尼斯(Reay Pannesi)說，該局在11月17日曾舉辦關於R1地段的社區對話，此次是專門來聽取華埠民眾意見；BPDA1月20日會舉辦另一次社區對話來介紹新進展，其後也會相應舉辦中文對話。

多位華埠居民提及希望波士頓公共圖書館華埠分館的永久地址設在R1地段，談及華埠圖書館具有文化意義，是一個可以體現社區傳統文化、慶祝居民貢獻的地方，有益於下一代或是其他居民了解華埠歷史及存在意義。

彭尼斯回應，因發展規則限制，招商語言不可明確指出必須有圖書館，可在發展範圍中提及添加社區空間，但圖書館建設則需波士頓公共圖書館方面回應和投標。

對於P12地段因資金問題而延後開發，導致早前設圖書館計畫擱淺，彭尼斯說，R1地段面積更大，發展空間和規則更靈活。另外，BPDA為確保P12地段問題不會重演，招標時或考慮2至3個發展商，如首選遇到融資困難，可換其他家；還會盡量不與另外的發展計畫產生連帶關系，在招標書中寫明需確保可行和成功的規畫。

一名華埠住戶建議R1地段三分之一以上的可負擔房屋應為出售單位，因為華埠大部分可負擔公寓為出租房，但對社區來說，買房才能讓家庭更穩定。其他多位居民也提及希望R1地點50%以上的住房開發單位為可負擔性房屋，並由華埠土地信託參與管理，以保障社區長期利益。

有位大同村居民說，R1地段是目前華埠可開發中最大的一塊土地，建議建綜合樓。他說，位於林肯街的中國超市已關閉，嘉禾超市所在樓也有傳聞可能被出售，R1是個建大型華人超市的理想地段。另有居民說，華埠可能不久後不再有任何大型超市，但居民大部分沒有車，不便前往摩頓或昆市購買亞洲食品。

還有居民提及華埠交通問題，建議R1地點修建地下停車場，為社區提供廉價停車位等。

華埠 圖書館 華人超市

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