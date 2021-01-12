尚莫維爾市房屋基金會主席參加華府集會 推文惹議

麻州 尚莫維爾市長任命的可負擔房屋基金會(Affordable Housing Trust Fund)董事會共同主席特納(Jessica Turner)是川普支持者，上周去華府 參加「停止偷竊」集會，並發暴行推文，引起許多不滿質疑和要她下台的聲音，尚莫維爾市已在調查她的行為是否有違義務公職職務。

特納上周六向波士頓環球報承認自己參加了集會，但沒有進入國會大廈。她說，不贊同闖入國會大廈的愚蠢行為，自己也沒參與。

比較惹人爭議的是，她在6日下午3時曾推文「我們攻占(國會)台階」；之後又發布在華府街道行走的視頻，她在短片中說，「我很安全，我很好；我們沒上台階，因為我們很聰明」。她解釋，有關攻占台階的貼文，原本配有從遠處拍攝的視頻，但影片上傳失敗；自己並未在台階上。

據報導，特納長期活躍於尚莫維爾城市事務，常在公開會議上發言作證、在社交媒體上發聲。

上周六，特納參加華府集會的貼文被轉發至她擔任領導職務的「可負擔房屋基金會」官方推特上，立即有數十人回應；幾位市議員回應「令人不安」、「將盡快調查」、「市府須立刻採取行動」。市長辦公室也表示「有義務」展開調查。

特納立刻刪了貼文，並表示自己沒有離職之意。她的基金會主席是無給職務，負責監督可負擔房屋的財務和運作。

麻州美國公民 自由聯盟(ACLU)發言人說，該組織譴責暴動，但憲法第一修正案保護不涉及煽動、計畫或密謀非法活動的政治言論和表達。

除非雇主能證明員工的活動行為損害他履行職責的能力，公職人員和公司雇員以私人身分的發言也受到法律保護。