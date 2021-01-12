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參議員華倫為吳弭參選波士頓市長背書 稱其為「鬥士」

記者劉晨懿之／波士頓報導
聯邦參議員華倫，為波士頓市議員吳弭參選市長背書。(本報資料圖，早前吳弭活動主辦方提供)
聯邦參議員華倫，為波士頓市議員吳弭參選市長背書。(本報資料圖，早前吳弭活動主辦方提供)

聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)近日公開為早前宣布參選波士頓市長的華裔市議員吳弭（Michelle Wu）背書，稱其為「鬥士」，支持其接任已被任命為勞工部部長的偉殊。

華倫在9日一份聲明中說，吳弭「是我的學生，作為波士頓市議員，現在作為市長候選人，一直是個鬥士。」

華倫說：「波士頓市民可依靠吳弭大膽、進步的領導力來解決最大的挑戰，例如從疫情中恢復，破除系統性種族主義，優先考慮住房正義，振興交通基礎設施，解決氣候危機。」

吳弭23歲時成為其兩個妹妹和與精神疾病作鬥爭的母親的主要照顧者，華倫說，她是一個不知疲倦的家庭和社區倡導者。過去七年，持續為市政、女性、工薪家庭和那些未能被看見和聽到的社區成員發聲。

據波士頓環球報，總統當選人拜登選擇現任市長偉殊擔任勞工部長，偉殊離任讓波士頓市長一職近30年中第二次出現空缺。

華倫在波士頓進步人士中具有影響力，她的支持不意外，對吳弭是一場及時的勝利。兩人關係由來已久，吳弭先她哈佛大學法學院的學生，後來又在華倫參議員競選活動中擔任競選助手和全州選區主任。兩人此前多次為對方競選出力。

吳弭對華倫的支持回應道，華倫長期以來一直是她的朋友和導師，也是為波士頓居民和整個麻州家庭帶來變革的思想夥伴。

她說，參加市長競選是因為當前這個時刻對波士頓市至關重要，有一切需要的東西來實現家庭應得的轉型變革。波士頓有資源、行動主義和想法，需要大膽、迫切的領導力。

華倫的支持可能會鼓勵她的政治夥伴和經濟支持者，在爭奪下一任波士頓市長的激烈競爭中與吳弭結盟。

吳弭在2013年成為波士頓第一位當選市議員的亞裔女性，三年後成為第一位擔任市議長的有色人種女性，長期以來被視為可能的市長人選。

波士頓 華倫 勞工部

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