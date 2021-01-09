我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國會好攻？精銳國會警察為何慘遭川粉軍團輾壓

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

市長辦公室1‧14邀移民分享故事 反思2020

本報訊
「手提箱故事：波士頓移民解讀2020年」活動1月14日舉辦。(取自市長移民促進辦公室臉書)
「手提箱故事：波士頓移民解讀2020年」活動1月14日舉辦。(取自市長移民促進辦公室臉書)

波士頓市市長移民促進辦公室(MOIA)和新英格蘭國際學院(IINE)1月14日(周四)晚7時至8時15分，將在Zoom和Facebook Live舉辦免費 「手提箱故事：波士頓移民解讀2020年 (Suitcase Stories: Boston Immigrants Unpack 2020)」虛擬表演，邀請來自巴西、海地、伊朗和塞內加爾等國家的波士頓移民分享2020年的辛酸和個人經歷，以及他們對新一年的展望。分享者包括來自波士頓醫療中心的Maedeh Marzoughi Ardekani、Recreo咖啡和烘焙店的共同店主Miriam Morales，以及巴西工人中心的執行主任Natalícia Tracy等。

波士頓市長偉殊說，通過分享故事，可以更好地了解對方。MOIA主任Yusufi Vali說，聽到移民和難民的聲音，可更好了解社區的共同經歷，了解移民社區獨特情況。

活動免費，參與zoom直播需提前登記，可上網bit.ly/3mxvHyS；觀看臉書直播，可上網bit.ly/37tHA4H。

波士頓 移民 新英格蘭

上一則

華埠廣場一樓2120 榕城餐具公司大量餐館/家用廚具新貨到

下一則

避免大排長龍 夏威夷推線上預訂打疫苗

延伸閱讀

波士頓市長偉殊 任勞工部長；羅德島州長雷蒙朵 掌商務部長

波士頓市長偉殊 任勞工部長；羅德島州長雷蒙朵 掌商務部長
波士頓市長偉殊將入閣任勞工部長

波士頓市長偉殊將入閣任勞工部長
傳拜登挑羅德島州長掌商務部 波士頓市長接勞工部

傳拜登挑羅德島州長掌商務部 波士頓市長接勞工部
波士頓警務改革 成立獨立問責辦公室

波士頓警務改革 成立獨立問責辦公室
疫情仍嚴峻 波士頓商業限制令再延3周

疫情仍嚴峻 波士頓商業限制令再延3周
疫情仍嚴重 波士頓商業限制期再延三周

疫情仍嚴重 波士頓商業限制期再延三周

熱門新聞

許多民眾1日一早透過網路查詢銀行帳號，發現已經收到聯邦政府發出的第二筆600元紓困金。美聯社

新年見喜！許多華人一早600元紓困金已入帳

2021-01-01 13:17
喬治亞州1月5日將針對聯邦參議院兩席議員席次進行決選，屆時將決定是由民主黨或共和黨誰來主導參院。圖為民主黨籍候選人沃諾克1日在一場集會中演講。(Getty Images)

破紀錄！ 喬州參議員決選倒數 已有300萬人提前投票

2021-01-01 18:47
聚集在華府的挺川支持者高舉旗幟前進國會，在大樓外與警察發生推擠。美聯社

我們目睹了一場政變！學者：裂痕將很難修補

2021-01-06 20:25
川普支持者在華府集會，要求國會參院拒絕認證選舉結果。美聯社

挺川人士華府抗議 上廁所成難題

2021-01-06 15:19
David MacMillan在抖音分享自己意外獲得新冠疫苗接種機會的過程。(抖音截圖)

影／天上掉餡餅 法學院學生提前打疫苗

2021-01-05 17:32
北喬治亞聯邦檢察官Byung J.

北喬治亞聯邦檢察官辭職 立即生效

2021-01-04 17:29

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！
不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮

不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮
遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」
挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外
曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」