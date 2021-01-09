市長辦公室1‧14邀移民分享故事 反思2020

「手提箱故事：波士頓移民解讀2020年」活動1月14日舉辦。(取自市長移民促進辦公室臉書)

波士頓 市市長移民 促進辦公室(MOIA)和新英格蘭 國際學院(IINE)1月14日(周四)晚7時至8時15分，將在Zoom和Facebook Live舉辦免費 「手提箱故事：波士頓移民解讀2020年 (Suitcase Stories: Boston Immigrants Unpack 2020)」虛擬表演，邀請來自巴西、海地、伊朗和塞內加爾等國家的波士頓移民分享2020年的辛酸和個人經歷，以及他們對新一年的展望。分享者包括來自波士頓醫療中心的Maedeh Marzoughi Ardekani、Recreo咖啡和烘焙店的共同店主Miriam Morales，以及巴西工人中心的執行主任Natalícia Tracy等。

波士頓市長偉殊說，通過分享故事，可以更好地了解對方。MOIA主任Yusufi Vali說，聽到移民和難民的聲音，可更好了解社區的共同經歷，了解移民社區獨特情況。

活動免費，參與zoom直播需提前登記，可上網bit.ly/3mxvHyS；觀看臉書直播，可上網bit.ly/37tHA4H。