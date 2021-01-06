州長警告：變種病毒已入侵麻州

哈佛研究團隊正在對英國早前發現、傳染性更強的變種新冠病毒株進行研究。繼紐約確定變種病毒 病例後，麻州 州長貝克1月5日警告民眾，雖暫無實證，但相信變種病毒或已在麻州擴散。

據WCVB，哈佛病毒學和疫苗 研究中心團隊正在研究當前已開發的新冠疫苗是否對新檢測到的變種病毒株有效。

團隊負責人Dan Barouch說，該團隊初步認為疫苗能對抗當前已出現在美國的變種病毒株，但仍需更多研究證實。

他說，即便疫苗對變種病毒株無效，修改疫苗的研發也會大大縮短時間；他並不驚訝在美國檢測到此病毒株，而且檢測到時應已出現社區傳播。

雖然麻州還未正式宣布出現與變種病毒株相關的病例，但流行病學家認為，變種病毒株幾乎肯定已經出現在麻州，只是缺乏必要監控策略來檢測其存在。

鑒於新變種的傳染性，州長貝克重申口罩和社交距離重要性，敦促居民與他人接觸時保持高度警惕、小心謹慎。

據波士頓環球報，貝斯以色列狄根思醫院(BIDMC)病毒學和疫苗研究中心主任Dan Barouch和布萊根婦女醫院(BWH)傳染病專家Lindsey Baden都擔心，變種病毒株已在麻州，可能在任何地方，只是尚未找到；她們說，傳染病的常規問題就是病毒會變異，新冠病毒也不會例外。

麻州多個醫療團隊正試圖調查在英國發現及造成南非第二波疫情的變種病毒株。麻省總醫院(MGH)臨床微生物實驗室主任羅森博格(Eric Rosenberg)正領導團隊篩查變種病毒株。

該團隊早前標記了兩個可能樣本，但布羅德研究所 (Broad Institute)分析後排除；該研究所自12月以來已對數百個樣本進行測序，尋找新的或已知的變種病毒株。

羅森博格團隊計畫對MGH獲得的所有陽性樣本進行篩查，但不會實時進行，因此結果可能需數天或數周。

羅森博格說，當前測序並不廣泛和全面，分析的病毒樣本不足0.5%，而英國則接近5%至10%。

麻州公衛署也在對檢測樣本進行測序，暫未公布發現相關病例。