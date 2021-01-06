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麻州啟動新一輪小企業補助 餐飲美容美髮優先

記者劉晨懿之╱波士頓報導
麻州協助小企業度過疫情的新一輪補助啟動，優先餐飲和個人護理等小企業。(記者唐嘉麗╱攝影)
麻州協助小企業度過疫情的新一輪補助啟動，優先餐飲和個人護理等小企業。(記者唐嘉麗╱攝影)

麻州協助小企業度過疫情的新一輪補助已啟動。如果小企業主去年11月未曾申請過麻州發展資本集團(MGCC)管理補助，可考慮申請新的特定行業補助金計畫(Sector-Specific Relief Grant)。新的薪資保護計畫(PPP)第二期貸款也將發放。

據地方計畫支持組織(LISC)資料，特定行業補助金計畫為2019年6月30日前成立且因疫情而失去業務收入的小企業提供援助。優先考慮餐飲企業、室內娛樂或體育設施、健身俱樂部、理髮或美容美髮等個人護理，或獨立零售商等。非優先領域但符合條件者也可申請。

補助金最高為7萬5000元或3個月的業務費用。即日起至1月15日接受申請，查看中文申請表格可上網bit.ly/38YDd16。

該計畫需通過MGCC網站在線申請，LISC和50個合作夥伴已聯手為需要幫助的小型企業，提供英語和中文等九種語言服務，還會舉辦信息會議和互動研討會。查詢詳情可上網http://bit.ly/2MCrwWo。

如在11月已申請MGCC資助，但不在早前公布的1158名第一輪發放名單中，則申請會自動進入第二輪；MGCC近兩周會通過電子郵件通知第二輪名單。

PPP的第二期發放即將到來，如果已用完第一批貸款，或早前PPP申請不適用，或因豁免不確定而未申請第一輪則可申請第二期。第二期PPP解決了第一期部分問題，對15萬元以下貸款的豁免進行簡化。此外，SBA經濟傷害災難貸款(EIDL)也已獲准延長到2021年底。

貸款 麻州 疫情

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