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推翻州長否決 麻州鬆綁墮胎限制

記者劉晨懿之／波士頓報導
麻州參眾議會推翻州長否決，確定通過讓孕婦更有自主權的麻州新墮胎法。(記者唐嘉麗／攝影)
麻州參眾議會推翻州長否決，確定通過讓孕婦更有自主權的麻州新墮胎法。(記者唐嘉麗／攝影)

麻州參眾議會本周分別投票推翻貝克上周否決的麻州墮胎法案，將允許懷孕24周後，如胎兒出現致命異常，以及在「根據醫生最佳醫療判斷，有必要維護患者身體或精神健康」情況下進行墮胎；新法也將允許不需經父母或法官同意的墮胎年齡從18歲降到16歲。

貝克上周否決該法時表示，自己強烈支持女性獲得生育保健的權利，以及該法案的許多條款；但不能支持這個提案中擴大晚期墮胎的可行性，並允許16歲和17歲的未成年人在沒有父母或監護人同意的情況下進行墮胎的部分。

貝克曾試圖修改該提案的措辭和刪除幾個條款，但參眾議會都拒絕貝克的版本，並以壓倒性的票數恢復原來的措辭。

根據麻州現行法律，沒有父母的同意或法官的批准，18歲以下的人不能墮胎；懷孕24周之後，只有為了挽救生命，或者繼續懷孕會對孕者身體或精神健康造成嚴重損害，才允許墮胎。

生育權利倡導者稱麻州孕婦如果在懷孕晚期得到毀滅性的胎兒診斷，就不應該繼續妊娠到足月，或被迫前往像科羅拉多這樣允許晚期墮胎手術的州動手術。

推動隨胎法案的麻州前參議會主席錢德勒(Harriette Chandler)說，從今後孕婦可以擁有控制自己身體的權力。

反墮胎的麻州共和黨主席萊昂斯（Jim Lyons）發聲明中稱，州長正確地認識到，這項立法實在太過分，站出來對墮胎遊說團說「不」，這項立法在人道社會中無可立足。

墮胎 麻州 投票

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