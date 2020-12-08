成人住院 塔夫茨醫院禁止訪客

由於疫情惡化，本地多家醫院縮緊訪客限制，位於華埠的塔夫茨醫學中心宣布即日起，成年住院病患禁止訪客。(記者唐嘉麗／攝影)

由於疫情 惡化，本地多家醫院縮緊訪客限制，塔夫茨醫學中心(Tufts Medical Center)宣布即日起，成年住院病人禁止訪客，大部分預約門診成年病人禁陪同人員，兒科和婦產科探訪政策也縮緊。

塔夫茨醫院建議民眾致電詢問病人護理團隊。該限制的個別例外情況由病人護理團隊根據個案做決定，並要獲得相應醫院領導批准。

如為兒科病人， 18歲以下病患的父母、監護人或指定照顧者可以探視，但探視期間必須留在病房內，並需遵循戴口罩等防疫 措施，並接受症狀篩查，探視時間不限。

到塔芙茨醫療中心分娩的病人，在分娩和產後留院期間可有一名無症狀的支持人員陪伴；同樣要求留在病房、遵守防疫措施，及症狀篩查。

在新生兒治療部，如果產婦新冠病毒呈陽性且新生兒疑似感染病毒，家長可指定一名在過去14天內沒有接觸過產婦的健康照顧者，但該照顧者不可探視產婦。

該院禁止預約門診成年病患帶陪同者或支持人員，但病患為耆老或殘疾人士，可有一人陪同看醫生；醫院也允許病患與一名陪同者討論新的重症診斷，或主要治療、手術决定。

預約兒科的門診病人看醫生或到急症室求診，可由一名家長或監護人陪同。