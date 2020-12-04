「正體漢字文化節」秋季學藝競賽成績揭曉

線上頒獎典禮全體合照。(截自視頻)

新英格蘭 中文學校協會「正體漢字文化節」秋季學藝競賽活動近日因新冠疫情 改為線上比賽，共收到130件硬筆字抄寫及110件朗誦影音參賽作品，反應熱烈。

由於不受日期時間限制，今年線上比賽鼓勵更多學生參與，與賽者不減反增；新英格蘭中文學校協會會長黃冠群說，賽事小組兩個月來不斷開會協調報名、評審、評選流程等，希望將賽事辦得盡善盡美。

朗誦比賽各年級組題目分別是：低年級尹克榮「小白船」、中年級三毛的「橄欖樹」、高年級席慕容「如果」、雙語組「數字謠」；朗誦組評審李玉瑛說，參賽者了解每首詩背後意義後，能自然表達感情；正體字抄寫共有130件參賽，評審葉婷婷表示，本次戰況激烈，評審必須錙銖必較才能選出優勝選手。

以下是學藝競賽優勝名單：

朗誦比賽低年級A組：第一名陳湛岳(牛頓)、第二名石運起(文誠)、第三名鄭楷文(文誠)、優勝三名:張利普(勒星頓)、賴宣霏(勒星頓)、朱梓萱(勒星頓)。低年級B組：第一名周睦軒(文誠)、第二名石芷熒(廣教)、第三名林卓威(勒星頓)、優勝兩名:郭笠鷗(文誠)、芮芮(威斯伍)。中年級A組：第一名曹博超(布魯克萊恩)、第二名林玥倫(勒星頓)、李一徽(文誠)、優勝兩名楊書元(文誠)、劉鄰芃(布魯克萊恩)。中年級B組：第一名曹博越(布魯克萊恩)、第二名呂笑笑(牛頓)、王若竹(布魯克萊恩)、優勝四名胡妤喆(牛頓)、江晨溪(牛頓)、施祿科(牛頓)、龐至宜(勒星頓)。高年級A組：第一名何明耀(牛頓)、第二名鍾燦穎(勒星頓)、第三名朱宸葳(勒星頓)、優勝三名:侯文陽(沙龍)、趙文哲(文誠、莎米娜(牛頓)。高年級B組：第一名陳淵岳(牛頓)、第二名謝奧桓(牛頓)、第三名侯文月(沙龍)、優勝兩名：江沛媞(勒星頓)、張育寧(勒星頓)。雙語組：第一名許浩天(勒星頓)、第二名陳鴻志(勒星頓)、第三名陳宇凡(勒星頓)。

漢字抄寫比賽低年級A組：第一名張利普(勒星頓)、第二名索明彥(勒星頓)、第三名鄭楷文(文誠)、優勝賴宣霏(勒星頓)。低年級B組：第一名林卓威(勒星頓)、第二名魏宇慧(波士頓 明慧)、第三名林昱琦(勒星頓)、優勝瑞瑞(威斯伍)。中年級A組：第一名謝昊倫(慈濟)、第二名高慧懿(廣教)、第三名胡凱楹(勒星頓)、優勝兩名陳力齊(勒星頓)、張麗瞳(勒星頓)。中年級B組：第一名龐至宜(勒星頓)、第二名馬守恩（廣教）、第三名許凱恩（勒星頓）、優勝王子其（勒星頓）。中年級C組：第一名施連捷(勒星頓)、第二名羅予忛(勒星頓、第三名高翊瑭(慈濟)、優勝賈康文(慈濟)。高年級組：第一名王愉安(勒星頓)、第二名陳晞媛(廣教)、第三名洪筠婷(勒星頓)、優勝:馬守諾(廣教)、鍾燦穎(勒星頓)。高年級B組：第一名許真櫻（勒星頓）、第二名王雨菡（文誠）、第三名翁子衡（勒辛頓）、優勝:鄭品瑀(勒星頓)、蒲莉娜（勒星頓）。高年級Ｃ組:第一名林玥倫(勒星頓)、第二名張育寧(勒星頓)、第三名鄭妍予(勒星頓)、優勝:羅予妡(勒星頓)、白湘玉(文誠)。雙語組：第一名裘新倫(威斯伍)、第二名許浩天(勒星頓)、第二名陳鴻志、第三名彭日東(勒星頓)。（路永宜）