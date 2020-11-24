麻州高校生感恩節出行前須檢測陰性

麻州要求無論住在校內或校外的麻州高校學生，出行前須獲得新冠檢測呈陰性結果才可離開。(取自波士頓大學臉書)

感恩節假期將至，麻州 州長貝克發布新指導意見，要求無論住在校內或校外的麻州高校學生，在出行前獲得新冠檢測 呈陰性結果才可離開，以保護學生家人和全國人民。

貝克和麻州公衛署都強調拿到陰性檢測結果前再出行的重要性，稱此舉可能會挽救學生家人生命。

公衛署已與高校合作，建立全面測試計畫，在學生離開學校的72小時內提供新冠篩查；州府稱，此舉適用於所有學生，包括住宿舍和住校外者。

根據州府計畫，所有住校學生，如果計畫在學校假期離開校園，應該在離開前72小時獲得學校提供新冠檢測的陰性結果；在可能情況下，學校也應為住校外學生提供新冠檢測，並告知沒有陰性結果就出行回家的風險。

該計畫規定，任何檢測結果為陽性的學生都須立刻隔離在學校指定地點或校園宿舍，且進行接觸追蹤，也為密切接觸者提供隔離住房和指導；隔離者必須遵循公衛指導，完成10天隔離期。

州府還提醒，離開校園的學生在假期後返校時也要進行檢測。

麻州幾乎所有開放面授課程的高校，都為學生提供定期檢測，且要求出行返校後的學生獲得新冠檢測陰性結果，才可返回校園。

據波士頓 大學校報，該校早前已經敦促學生留在校園內過感恩節，如果堅持要離開學校的學生，建議在家中遠程完成剩餘學期。

該校領導層還在一封給學生的信中提醒，除了遵守州級旅行指導，該校規定，旅行返回的學生必須遵守「留在原地(stay-in-place advisory)」防疫建議，包括返校後第一周，在波士頓大學檢測機構收到連續兩次陰性結果前，必須在波士頓校區或校外住所隔離，僅能出門購買食物、看病或測試；如住校者違反該規定，將取消住宿、校園餐飲、無線網路以及在線或面授課程資格。