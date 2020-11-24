麻州更新旅行規定：新罕、緬因列入隔離州

上周六把新罕布夏和緬因州加入「高風險」地圖後，麻州「高風險州」地圖一片紅。（取自麻州公衛署官網）

麻州 COVID-19指揮中心上周六更新外州旅行規定，把新罕布夏州 和緬因州 排除在「低風險州」之外，也就是來往這兩州的居民和遊客，必須填報旅行資料表、隔離兩周，或提供新冠陰性測試證明。

這項規定已於21日生效；目前全美只有佛蒙特和夏威夷兩州被麻州認定為低風險、不受旅行法規限制的州。

根據麻州旅行法，除低風險州的居民外，其他地區到麻州的旅客，以及從外州返回麻州的居民，都必須隔離14天，或在抵達麻州前72小時須有新冠測試陰性的證明；違反規定可能導致每天500元罰款。

麻州公衛署所訂的風險門檻是，連續兩周每10萬居民中有10例以上的新增新冠病例；過去兩周，新罕州和緬因州平均每10萬居民中新增新冠病例都超過10例，上周五新罕州為每10萬居民平均27個新病例，緬因州14例，因此從低風險列表中刪除；佛蒙特州上周也超過風險門檻，但還沒有連續兩周的紀錄。

據公衛署報告，截至20日，麻州平均每10萬居民中有38個新增病例。

麻州旅行法中也對跨界旅行列出例外情況，如果跨州上下班或就醫，以及當日往返的短途「關鍵生活活動」(critical life activities)，如超市購物、去藥店、赴診、探望醫療機構或護理場所病人、參加宗教、追悼會，或滿足家人照顧需要的活動都可免除限制。

感恩節晚餐並不屬於例外情況；麻州州長貝克對於各地檢測站出現大排除長龍現象表示擔憂，認為許多居民仍無視政府指導和呼籲仍計畫跨州旅行過節；他說，如果今年跟往年一樣過節，可能會引發大範圍的病毒傳播。

新罕州貝德福鎮的邱太太22日獲知麻州新規定時，大吃一驚；查看資料，知道看病不在此限，才放下心來；「至少，我下周可以安心去看牙醫」；她說，南新罕州其實是廣義的大波士頓區，是同一個生活圈；因疫情出現的州界限制確是個新挑戰，以前從不需思考的事，現在得放在心上。