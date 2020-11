專家：增速如持續 麻州12月日增病例恐破萬

最新民調示,疫情升高與民眾光顧餐廳和健身房比例增加有關。(記者劉晨懿之/攝影)

據波士頓環球報,美國 各州新冠政策聯盟(COVID-19 Consortium for Understanding the Public’s Policy Preferences Across States)10月份對357名麻州 居民做疫期民調時發現,麻州新冠病毒感染率上升與居民頻繁光顧餐館、健身 房,或與非同住者在室內聚會等活動有關;研究人員提醒,如果感染人數繼續以目前的速度增長,麻州日增病例數12月恐超過1萬,當前迫切需要採取行動。

報告顯示,前往健身房、餐館或與非家庭成員在室內聚會的人數比4月份增加;4月和5月,只有不到5%的受訪者說在過去的24小時內去過餐館,10月時的比率 為15%;8月底,有近20%的受訪者表示他們去過餐館。

研究人員說,4月至10月間,表示與非家庭成員在室內度過一段時間的人數增加了一倍,達45%;麻州3月關閉、7月重開,該民調參與者中,健身房的訪問者從4月的不到1%升至上月的7%。

根據調查,麻州居民大多接受在戶外戴口罩的規定,戴口罩的受訪者比率 從4月的65%上升到6月以來每月約80%或更高的比率 。

研究結果表明,州府應該採取更嚴格防疫措施,居民僅避免參與大型聚會還不夠,或需通過暫停室內就餐和關閉健身房來阻止病毒傳播。

參與該研究的東北大學教授拉澤(David Lazer)說,麻州處於危機時刻,幾乎可以肯定與居民行為改變有關,放鬆部分防疫措施在氣候溫暖的月份風險較小,但無法安然度過冬天;自勞工節以來,冠狀病毒感染增長了七倍,他提醒,嚴格防疫實施拖延時間越長,死亡人數恐越多。

拉澤說,即將到來的假日季節和傳統聚會,人們從各地聚集在一起,將帶來巨大風險。

11月10日「自然」雜誌上的發表的另一個研究顯示,在美國疫情最初幾個月,感染源來自餐館、健身房、咖啡館和其他擁擠室內場所聚會的病例占新增病例十分之八。

美國各州新冠政策聯盟4月以來,在50個州和華府對近12萬人進行了調查,該組織預計將在本周發布10月份麻州以外地區的結果。