專家：增速如持續 麻州12月日增病例恐破萬

最新民調示，疫情升高與民眾光顧餐廳和健身房比例增加有關。(記者劉晨懿之／攝影)

據波士頓環球報，美國 各州新冠政策聯盟(COVID-19 Consortium for Understanding the Public’s Policy Preferences Across States)10月份對357名麻州 居民做疫期民調時發現，麻州新冠病毒感染率上升與居民頻繁光顧餐館、健身 房，或與非同住者在室內聚會等活動有關；研究人員提醒，如果感染人數繼續以目前的速度增長，麻州日增病例數12月恐超過1萬，當前迫切需要採取行動。

報告顯示，前往健身房、餐館或與非家庭成員在室內聚會的人數比4月份增加；4月和5月，只有不到5%的受訪者說在過去的24小時內去過餐館，10月時的比率 為15%；8月底，有近20%的受訪者表示他們去過餐館。

研究人員說，4月至10月間，表示與非家庭成員在室內度過一段時間的人數增加了一倍，達45%；麻州3月關閉、7月重開，該民調參與者中，健身房的訪問者從4月的不到1%升至上月的7%。

根據調查，麻州居民大多接受在戶外戴口罩的規定，戴口罩的受訪者比率 從4月的65%上升到6月以來每月約80%或更高的比率 。

研究結果表明，州府應該採取更嚴格防疫措施，居民僅避免參與大型聚會還不夠，或需通過暫停室內就餐和關閉健身房來阻止病毒傳播。

參與該研究的東北大學教授拉澤(David Lazer)說，麻州處於危機時刻，幾乎可以肯定與居民行為改變有關，放鬆部分防疫措施在氣候溫暖的月份風險較小，但無法安然度過冬天；自勞工節以來，冠狀病毒感染增長了七倍，他提醒，嚴格防疫實施拖延時間越長，死亡人數恐越多。

拉澤說，即將到來的假日季節和傳統聚會，人們從各地聚集在一起，將帶來巨大風險。

11月10日「自然」雜誌上的發表的另一個研究顯示，在美國疫情最初幾個月，感染源來自餐館、健身房、咖啡館和其他擁擠室內場所聚會的病例占新增病例十分之八。

美國各州新冠政策聯盟4月以來，在50個州和華府對近12萬人進行了調查，該組織預計將在本周發布10月份麻州以外地區的結果。