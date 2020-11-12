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疫情影響跨年 「波士頓第一夜」全改視頻播放

記者劉晨懿之／波士頓報導
傳統跨年活動「波士頓第一夜」慶祝今年因疫情將改為全遠程、視頻播放形式。圖為去年跨年活動。(記者劉晨懿之／攝影)
傳統跨年活動「波士頓第一夜」慶祝今年因疫情將改為全遠程、視頻播放形式。圖為去年跨年活動。(記者劉晨懿之／攝影)

年度傳統跨年活動「波士頓第一夜(First Night Boston)」往年以熱鬧慶祝遊行、精美冰雕和多場炫目煙花表演吸引數百萬民眾參與，但今年由於新冠肺炎疫情，主辦方10日宣布，所有活動將改為全遠程視頻播放。

主辦方在官網上通知，由於新冠肺炎疫情持續，2021年波士頓第一夜將改為網絡和電視播放形式，計畫在NBC10 Boston、NECN，Telemundo Boston電視台，以及波士頓第一官網播放視頻。鼓勵民眾用#Together21#在社交媒體分享新年願望和在家的慶祝活動，屆時這些分享文將放到官網網頁和節目中展示。

主辦方表示，跨年夜將不會有任何現場或實時表演活動，也不會在街頭藝術品供民眾觀看；當天節目將播放表演、採訪和對前線人員的致敬等內容，具體詳情稍後會公布。

波士頓市長偉殊在聲明中說，「波士頓第一夜」是波城人民和參與者的珍貴傳統，雖然今年無法安全聚集在一起慶祝，但感謝表演者、主辦方和NBC集團讓跨年活動仍可進行。

在過去幾十年，褚玲舞蹈團(Chu Ling Dance Academy)和大波士頓區中華文化協會(GBCCA)都會受邀參與「波士頓第一夜」，帶來中國傳統文化演出、手工藝製作教學和展示，以及參加跨年慶祝大遊行等。

去年是褚玲舞蹈團第20年參與「波士頓第一夜」，帶來以「傳統中國舞蹈」為主題的演出，還邀請了邀請波士頓京劇協會(BBOA)、知音舞韻(Melody Dance Troupe)、Voyage Combination、Yuanqi旗袍隊和ADA舞蹈學院等團體同台。

今年改為遠程舉辦，創辦人褚玲11日說，該團已接到邀請，將準備發送視頻參加活動。詳情日後會公布。

查詢「波士頓第一夜」詳情可上網www.firstnightboston.org/

多個華人團體每年都會受邀參與「波士頓第一夜」。(記者劉晨懿之／攝影)
多個華人團體每年都會受邀參與「波士頓第一夜」。(記者劉晨懿之／攝影)

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