「希望的旋律」雲端音樂會 14日有約

波士頓中國音樂家協會合唱團將於11月14日(周六)下午2時起舉辦「希望的旋律」為主題的雲端音樂會。(主辦方提供)

波士頓中國音樂家協會合唱團（Boston Chinese Musicians Association Choir)將於11月14日(周六)下午2時起，舉辦「希望的旋律」為主題的雲端 音樂會。這將是音協合唱團在早前成功舉辦「以音樂，抗疫情 」音樂會後，再次獻上雲端音樂會演出。 演出將同時在Zoom和YouTube上實況直播。

這場音樂會以 「希望的旋律」為主題， 合唱團團長王慶說，貝多芬曾經說過 「音樂應當使人類的精神爆發出火」，音協合唱團籌畫組織的這場音樂會，正是秉承這樣的理念，讓優美的旋律感染人們的心靈；用音樂的力量將我們滿滿的希望和心中的愛，奉獻給海內外的廣大觀眾。

音協合唱團里各聲部的團員們將共同獻上40多首中文及外文歌曲。包括「古老的歌」、「人說山西好風光」、「天邊飄來故鄉的雲」和「在水一方」，以及選自普契尼歌劇 詠嘆調「我親愛的爸爸（O Mio Babbino Caro）」、歌劇「圖蘭多」中的「今夜無人入睡（Nessun Doma）」和普契尼的「漫步街上」等。

音樂會直播Zoom鏈接：us02web.zoom.us/j/8572727799；Zoom號碼：857-272-7799。