參選市長 吳弭：打造波士頓為全美標竿城市

吳弭介紹競選市長的原因和目標。(主辦方提供)

早前宣布將參選波士頓 市長的華裔 市議員吳弭，日前在韋斯頓鎮舉辦首場華人社區競選籌款活動時說，競選波士頓市長是要充分發揮一流高校資源和創新創業優勢，把波士頓打造成引領全美發展的標竿性城市。

談移民背景，她說，父母來美時不會說英語，也沒有錢和人脈，當母親精神方面出現問題，自己擔起照顧母親和妹妹們的責任，「親身體驗過當你最需要幫助的時候，卻找不到途徑的痛苦和無助。」

現在自己是兩個年幼兒子的母親，改善和提升波士頓中小學教育，是她競選綱領的重要內容；由於疫情衝擊，社會經濟發展面臨重大挑戰，讓自己感到參加競選市長的意義重大。

作為年輕一代，能更好地聆聽城市年輕人的聲音，體現年輕人積極參與社會建設的精神風貌。她自認有一定的優勢，身為首位華裔議員參與競選市長，也充分體現波市多元文化的更大進步。

團結社區力量、打破許多障礙、通過突破性立法、改變城市面貌、推進合理正義對話、率先提出立法扶持中小企業等，都是過去七年市議員及議長工作成果，她說，面對疫情，波士頓中小企業更應該得到全方位幫助，以度過難關實現更好地持久發展，提高社區財富。

吳弭說，她的競選綱領和目標是要讓波士頓在已有優勢上，進一步重視公共教育、應對高昂房價、提升社區財富、完善公共交通、落實綠色新政等，讓波士頓人民更好地安居樂業。

由於要嚴格遵守麻州政府防疫措施，由新英格蘭華人聯盟主辦，美國 亞裔選民聯盟、麻州美國威斯頓學院合辦的吳弭競選籌款會，規模較小，約數十人。現場參與者紛紛踴躍捐款，紐英倫藝術學會會長梅宇國還現場捐贈書法作品「百福圖」。

35歲的吳弭畢業於哈佛大學法學院。2013年當選波士頓市議員，2016-17年擔任市議長，現為首位華裔波士頓市長參選人。