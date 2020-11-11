我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美經濟投白登一票！吹噓拚經濟的川普沒占到便宜

北卡參議員選戰 民主黨認輸 國會關鍵轉向喬州

參選市長 吳弭：打造波士頓為全美標竿城市

波士頓訊
吳弭介紹競選市長的原因和目標。(主辦方提供)
吳弭介紹競選市長的原因和目標。(主辦方提供)

早前宣布將參選波士頓市長的華裔市議員吳弭，日前在韋斯頓鎮舉辦首場華人社區競選籌款活動時說，競選波士頓市長是要充分發揮一流高校資源和創新創業優勢，把波士頓打造成引領全美發展的標竿性城市。

談移民背景，她說，父母來美時不會說英語，也沒有錢和人脈，當母親精神方面出現問題，自己擔起照顧母親和妹妹們的責任，「親身體驗過當你最需要幫助的時候，卻找不到途徑的痛苦和無助。」

現在自己是兩個年幼兒子的母親，改善和提升波士頓中小學教育，是她競選綱領的重要內容；由於疫情衝擊，社會經濟發展面臨重大挑戰，讓自己感到參加競選市長的意義重大。

作為年輕一代，能更好地聆聽城市年輕人的聲音，體現年輕人積極參與社會建設的精神風貌。她自認有一定的優勢，身為首位華裔議員參與競選市長，也充分體現波市多元文化的更大進步。

團結社區力量、打破許多障礙、通過突破性立法、改變城市面貌、推進合理正義對話、率先提出立法扶持中小企業等，都是過去七年市議員及議長工作成果，她說，面對疫情，波士頓中小企業更應該得到全方位幫助，以度過難關實現更好地持久發展，提高社區財富。

吳弭說，她的競選綱領和目標是要讓波士頓在已有優勢上，進一步重視公共教育、應對高昂房價、提升社區財富、完善公共交通、落實綠色新政等，讓波士頓人民更好地安居樂業。

由於要嚴格遵守麻州政府防疫措施，由新英格蘭華人聯盟主辦，美國亞裔選民聯盟、麻州美國威斯頓學院合辦的吳弭競選籌款會，規模較小，約數十人。現場參與者紛紛踴躍捐款，紐英倫藝術學會會長梅宇國還現場捐贈書法作品「百福圖」。

35歲的吳弭畢業於哈佛大學法學院。2013年當選波士頓市議員，2016-17年擔任市議長，現為首位華裔波士頓市長參選人。

波士頓華裔市議員吳弭日前在韋斯頓鎮舉辦首場華人社區競選籌款活動。(主辦方提供)
波士頓華裔市議員吳弭日前在韋斯頓鎮舉辦首場華人社區競選籌款活動。(主辦方提供)

編輯推薦

波士頓 華裔 美國

上一則

疫情急速惡化 費城11月底返校計畫喊延

下一則

馬州新冠接觸者追蹤App上線 蒙郡限制餐廳客容量25%

延伸閱讀

展望新政府 麻州企業領袖提願望清單

展望新政府 麻州企業領袖提願望清單
麻州8日罕見地震 10家庭房屋損壞撤離

麻州8日罕見地震 10家庭房屋損壞撤離
20個波士頓組織發共同聲明 支持台灣完整參與WHO

20個波士頓組織發共同聲明 支持台灣完整參與WHO

波士頓市議會 籲MBTA暫緩削減服務

波士頓市議會 籲MBTA暫緩削減服務
波士頓華埠市中心 商店釘擋板防暴亂

波士頓華埠市中心 商店釘擋板防暴亂
嘲笑華人名字忘關麥 波士頓校委會主席辭職

嘲笑華人名字忘關麥 波士頓校委會主席辭職

熱門新聞

休士頓中領館雖已關閉，但國會議員稱仍從中獲得大量信息。(美聯社)

文件來不及燒 美「中國小組」：自休士頓中領館獲大量信息

2020-11-08 21:33
川粉包圍底特律計票中心，要求停止計票。Getty Images

密西根州務卿駁斥：共和黨稱計票錯誤「毫無根據」

2020-11-07 19:34
根據維州選票，北維州和大城市多投給民主黨候選人白登，紅色區域則多投給川普總統。(美聯社計票截圖)

誰投了白登？誰投了川普？大華府選民解析

2020-11-04 16:21

哈佛教授：川普提訴訟恐不會贏但為有效政治工具

2020-11-05 12:13
賓州投票站大排長龍。(NBC10)

關鍵州火爆 賓州投票站大排長龍

2020-11-03 15:37

川普支持者封鎖高速公路 新州警方啟動調查

2020-11-02 17:10

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了

為何少數國家未祝賀白登？CNN：因瘋狂的72天要開始了
輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重

輝瑞疫苗受試者曝副作用像嚴重宿醉！第2劑後更嚴重
國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據

國際獨立觀察團公布報告：川普聲稱選舉舞弊毫無根據
賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」
白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點

白登當選未獲官方機構認證 罕為人知總務署成焦點