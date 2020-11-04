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波士頓華埠市中心 商店釘擋板防暴亂

記者劉晨懿之／波士頓報導
波士頓市中心的不少商鋪已經安裝擋板。(謝婉君提供)
波士頓市中心的不少商鋪已經安裝擋板。(謝婉君提供)

為防選後混亂，波士頓市中心和華埠附近店面及公寓趕在選舉結束前在門前玻璃門窗釘上保護木板，還有商家在木板上塗上黑漆減低注意力。

位於波士頓市中心的梅西百貨、Home Goods、CVS、Marshalls等2日都用上木製擋板；Citizens銀行等3日也緊急聘人裝上擋板。考普利廣場附近的Prudential Center及奢侈品門店等也都清空櫥窗或裝上擋板；市中心呈現緊張氣氛，路人行色匆匆；與往年假日季櫥窗繽紛，人潮湧動大為不同。

華埠部分商鋪也嚴陣以待，近十家藥房、酒精飲品店、火鍋店和公寓樓都將門前玻璃用木質擋板遮起來。

華埠樂嚐軒餐廳今年6月曾被人用磚頭砸碎門前玻璃，造成桌子損壞。東主陳文棟3日在受訪時說，他預計此次波士頓華埠應該不會再度發生暴力打砸事件，且警方做好了安保準備，該店並沒有裝木板防護。

他說，無論何種大選結果，雙方支持者都無藉口破壞；他相信麻州選民都比較理智；之前有過溝通，警方估計暴亂不會出現在華埠，但也已派人加強巡邏。

麻州州長貝克啟動至多1000名麻州國民警衛隊成員，做好準備在選舉日維護公共安全。麻州公共安全署長稱，「沒有跡象表明麻州存在任何公共安全風險。」不過，波士頓市中心及主要商業區的多個門店已經用擋板保護起來，以防可能發生的暴亂。

麻州公共安全署長圖爾克(Tom Turco)說，麻州政府已準備好資源以備市政級官員請求州級援助。最近幾個月，國民警衛隊已被派遣數次，但並沒有逼迫任何成員上崗。

麻州州警警長梅森(Christopher Mason)說，州警在選舉日及其後幾天會增加人手，準備好協助處理任何出現狀況，以保護公共安全和公民權利。

波士頓華埠公寓樓做好防護措施。(記者劉晨懿之/攝影)
波士頓華埠公寓樓做好防護措施。(記者劉晨懿之/攝影)
波士頓市中心商家3日緊急裝擋板。
波士頓市中心商家3日緊急裝擋板。
波士頓市中心有些商家不但釘保護木板，還上黑漆減低注意力以防暴。(張冕提供)
波士頓市中心有些商家不但釘保護木板，還上黑漆減低注意力以防暴。(張冕提供)
波士頓華埠藥房裝上擋板防破壞。(記者劉晨懿之/攝影)
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