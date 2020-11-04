波士頓華埠市中心 商店釘擋板防暴亂

波士頓市中心的不少商鋪已經安裝擋板。(謝婉君提供)

為防選後混亂，波士頓 市中心和華埠 附近店面及公寓趕在選舉結束前在門前玻璃門窗釘上保護木板，還有商家在木板上塗上黑漆減低注意力。

位於波士頓市中心的梅西百貨、Home Goods、CVS、Marshalls等2日都用上木製擋板；Citizens銀行等3日也緊急聘人裝上擋板。考普利廣場附近的Prudential Center及奢侈品門店等也都清空櫥窗或裝上擋板；市中心呈現緊張氣氛，路人行色匆匆；與往年假日季櫥窗繽紛，人潮湧動大為不同。

華埠部分商鋪也嚴陣以待，近十家藥房、酒精飲品店、火鍋店和公寓樓都將門前玻璃用木質擋板遮起來。

華埠樂嚐軒餐廳今年6月曾被人用磚頭砸碎門前玻璃，造成桌子損壞。東主陳文棟3日在受訪時說，他預計此次波士頓華埠應該不會再度發生暴力打砸事件，且警方做好了安保準備，該店並沒有裝木板防護。

他說，無論何種大選結果，雙方支持者都無藉口破壞；他相信麻州 選民都比較理智；之前有過溝通，警方估計暴亂不會出現在華埠，但也已派人加強巡邏。

麻州州長貝克啟動至多1000名麻州國民警衛隊成員，做好準備在選舉日維護公共安全。麻州公共安全署長稱，「沒有跡象表明麻州存在任何公共安全風險。」不過，波士頓市中心及主要商業區的多個門店已經用擋板保護起來，以防可能發生的暴亂。

麻州公共安全署長圖爾克(Tom Turco)說，麻州政府已準備好資源以備市政級官員請求州級援助。最近幾個月，國民警衛隊已被派遣數次，但並沒有逼迫任何成員上崗。

麻州州警警長梅森(Christopher Mason)說，州警在選舉日及其後幾天會增加人手，準備好協助處理任何出現狀況，以保護公共安全和公民權利。