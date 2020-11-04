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波士頓華埠年輕人 投票熱情高

記者劉晨懿之、薛劍童／波士頓報導
華埠堡壘村投票站前選民排隊。(鄺寶蓮提供)
華埠堡壘村投票站前選民排隊。(鄺寶蓮提供)

波士頓華埠位於王氏青年會投票站3日早晨開放時就聚集眾多選民大排長龍，為保持安全距離，長隊延續兩個街口；堡壘村投票站也排長隊，但早上的高峰過後，午間只有寥寥數人；在3日上午11時，華埠約有300人投票。

華埠選票站往年通常華埠耆老投票居多，華人協選會鄺寶蓮說，此次很多年輕選民到場排隊投票。一位陳姓年輕選民受訪時說，這次或許是人生中最重要的一次投票之一，因此必須參與。

波士頓市議員費連上午也到華埠投票站了解情況，與選民打招呼。

中華公所主席鄭慧民上午9時駕車途經數個華埠投票站時，選站顯得冷清，沒有人潮。

華埠主街董事何遠光下午1時左右特别到華埠青年會(YMCA) 投票站觀察選情；他說，以前華埠投票站選民以華人耆老居多，他們一早8時左右就到達，甚至排起長龍；今年投票站内外頗為冷清，可能都已經郵寄投票了。

住在北昆市的賀亞蓮上午和子女到設於昆市初中方選站站投票；她說，投票的華人不多，選民都很守秩序，保持安全距離，投票過程很順利。在昆市Lincoln Hancock 學校的第六選站投票池元山說，下午2時許去投時，沒人排隊，進入後僅自己一人領票，大約兩分鐘就完成投票。

波士頓華埠投票站3日早晨大排長龍，不少年輕選民參與。(鄺寶蓮提供)
波士頓華埠投票站3日早晨大排長龍，不少年輕選民參與。(鄺寶蓮提供)
昆市Lincoln Hancock 學校的第六選站下午幾乎無人，選民大約兩分鐘就...
昆市Lincoln Hancock 學校的第六選站下午幾乎無人，選民大約兩分鐘就完成投票。( 池元山提供)
昆市選民池元山完成2020大選投票。(池元山提供)
昆市選民池元山完成2020大選投票。(池元山提供)
波士頓華埠位於王氏青年會的投票站中午時分較為冷清。(記者劉晨懿之/攝影)
波士頓華埠位於王氏青年會的投票站中午時分較為冷清。(記者劉晨懿之/攝影)

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