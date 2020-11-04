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麻州投票熱烈 等結果選民焦慮 憂發生暴力

記者唐嘉麗／波士頓報導
波士頓選民3日在設於 James F Condon 學校的選站投票。(歐新社)
波士頓選民3日在設於 James F Condon 學校的選站投票。(歐新社)

麻州選民3日以高昂熱情參加投票，有些投票站在開放前一小時就有人排隊，許多人擔心選後可能發生對抗和暴力。

波士頓南端(South End) 的大教堂高中、多卻斯特區的Lower Mills街區投票站外，在上午7時開放之前，就選民排長龍等待投票；城郊尚莫維爾市各投票站排隊不長，移動很快；郊區牛頓、安多福、倍得福等地有「投票速度很快」、「根本沒人排隊」、「隊不長」等選民回饋。

州務卿辦公室3日上午發布數據，麻州已有超過230萬選民在選舉日之前完成投票，預計3日當天有130萬人投票，投票率將刷新紀錄。

波士頓選舉局上午9時發布， 投票站開放後兩小時內，已有4萬2336名選民投票的信息；在下午3時更新時，包括收到的郵寄選票、提前投票，和大選日投票，波城選民數字升至20萬8785人，占全市註冊選民的48.33%。

設在波士頓洛士百利區一所教堂的投票站3日整天人潮不斷，教會牧師說，人流比9月初選時多得多。

波士頓北郊小鎮喬治頓選舉官員說，該鎮人口約8500人，註冊選民6800人，其中3000人已通過郵寄或提前投票完成投票；至3日中午，已有1000人到設在學校的選站投票，平均投票時間約3分鐘。

麻州共和黨籍州長貝克3日表示，他沒有投票支持川普或白登，而是像2016年一樣，在總統候選人一欄中留白。

23歲的Jane Provost 說，自己對選舉結果感到緊張，希望選後沒有混亂或更糟的局面。

住在安多福鎮張冕說，今年申請郵寄選票，不願郵寄，早早就親自送到鎮公所去了；不願說太多等待結果的心情，「我怕不吉利和帶來霉運」，只求美國平安度過選舉，沒有混亂對抗。

住在牛頓市的潘慧如說，一人無法紐轉大局，但自己投票盡了力；雖不希望離開好友和有如第二故鄉的波城，但如果川普再次當選，要好好考慮搬到加拿大去了。

波士頓的李永元坦承因為選舉結果太重要了，自己連日來都處於焦慮狀態；「這已不是自己認識的美國，分裂對抗中，華人處境十分危險」，他說，「不敢想像將會發生什麼」。

曾為堅定川粉，現在反川的張剛主張禁食祈禱，直至選舉結果確定；即使白登選票多， 可以預期川普耍流氓、提告、煽風點火，對2020年翻轉局勢並不看好，「我非常難過」。

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