麻州10月雪驚奇 華埠傳倒樹之災

華埠夏利臣街一株樹倒向街心，壓壞路旁的小卡車。(何遠光提供)

麻州 今年第一場大雪30日到來，除了麻州東南角和鱈魚角地區下雨外，大雪覆蓋整個區域，帶來0.5吋到5.3吋不等的新雪。住在勒星頓的蔣嘉凌說，住在麻州幾十年，不記得萬聖節 前下過雪，「只知道天氣會變冷，沒想到整整下了一天雪」，「氣候亂了套，這真是10月驚奇」。

雪來的太早，還來不及處理後院作物的傅萊明罕市居民劉秀春說，大雪紛飛，苦瓜似乎不受影響地綠意盎然，「但願不被凍壞」。

30日的降雪量比氣象預報來得多，由於含水量多，有些地區傳出重雪壓斷電線、樹枝事件，波士頓華埠夏利臣街包包亭麵包店外一株樹向街心倒塌，壓壞路邊停泊的小卡車，殘枝散落人行道，倒下的樹幹橫跨卡車車身，幾乎橫跨街道。

麻州南部康州邊界的維爾斯鎮地區有4000戶斷電。警方報告，由於道路濕滑，30日下午勒星頓2號公路上發生一起車禍，一名駕駛人站在停泊在路邊的汽車 外，被另一輛東行的汽車撞成重傷。Canton鎮95號高速公路段也有輛大卡車滑出公路，司機僅受輕傷。

氣象人員說，30日的氣溫比平均此時溫度低了約20度，這場雪可能正式結束本地區的農作季節，冷天還會繼續幾天，萬聖節晚間氣溫只有二十度，周日有50多度但可能有陣雨；這種像是11月底的天氣到下周會恢復正常，麻州人還有很多掃樹葉的時間。