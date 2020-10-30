麻州197萬人已投票 占比41%

麻州 10月17日開始的提早投票 將在30日結束；主管選務的麻州州務卿辦公室每24-48小時即公布已收到的提早投票和郵寄選票數字。截至28日，麻州481萬註冊選民 中，已有197萬多人、即41%完成投票。

麻州各城鎮的投票率差異頗大；到目前為止，有89個社區的選民提早和郵寄選票率超過半數，有六個城鎮的投票率至今低於20%；提早和郵寄投票率最高的城鎮集中在米德塞斯(Middlesex)郡，前五名為Eastham、勒星頓、康克、Sudbury、林肯，已完成投票占註冊選民的67%至63%。

州務卿辦公室本周更新了麻州註冊選民人數，從9月初選的466萬增至目前的481萬，選民人數都超過2016年的453萬人。

麻州的提早和郵寄選票將在投票結束後開始計算，因為州法允許11月3日之前蓋過郵戳、11月6日之前寄達的選票為有效票，預計選舉總票數至少投票結束後三天才能統計出來。

麻州州卿辦公室提醒大選日當天投票的選民，下周二(3日)各城鎮投票站開放的時間是上午7時至晚間8時；麻州不允許選民當天註冊；選民前往投票站前應確定自己的投票站地，進入選站必須戴口罩，並注意保持社交距離。

麻州禁止投票站入口150呎範圍內的競選活動，官員提醒選民投票時不要穿戴明顯政治表態或有拉票之嫌的衣帽和裝飾。

萬一大選日時選區投票站出現問題，選民可找選站督導員，或致電1-800-462-VOTE至州務卿辦公室。