公投問題2 :麻州選民公投 決定排序選擇投票

今年大選麻州 選票上的第二個公投 問題「排序選擇投票 (ranked-choice voting )」主張選民可按優先順序對候選人進行排名，選票將按輪數計算，淘汰選票最少的候選人，直至產生一名獲得多數票的候選人為止。

若獲通過，2022年1月1日開始，所有麻州州級、州議會、聯邦國會辦公室，及其他特定辦公室民選官員的初選和普選都將使用優先選擇投票；但總統選舉、郡專員選舉或區域性學區委員會成員選舉不使用排序選擇投票。

根據提案，投票將進行多輪次計票；第一輪中，若得票最高的候選人得票超過50%，則宣布該候選人獲勝；若沒有任何人得票比例超過50%，被投「首選」票數最少的一名或多名候選人將被淘汰；下一輪計票中，落選候選人所獲得的首位排名選票將被計入該選民選票中排名第二的候選人名下。以此類推，根據候選人數多少，可能會進行更多輪次計票。任何一輪計票中候選人出現票數並列可通過比較前幾輪排名而確定勝負。最後一輪，在所剩候選人中，大多數選民的首選候選人將獲勝。

排序選擇投票僅用於選出一名官員的選舉；若同意選舉需選出多人則不採用。

對此公投問題投贊成票，則表示支持將創立選擇投票排名系統；投反對票表示，不變更當前有關投票與選票計數方式的法律。

支持此案的聯邦參議員華倫和國會議員Jamie Raskin表示，排序選擇投票確保獲勝者是對大多數選民具有最廣泛吸引力者；此系統將可更廣泛和深入地動員整個選區選民，避免針對少數選民的取勝手段；在多數選民眼中，部分少數選民可能有極端觀點或不具代表性。

包括麻州財政聯盟(Massachusetts Fiscal Alliance)在內反對方則提出，排序選擇的投票方式及多輪淘汰的點票對於部分選民來說較為混亂，可能會不利於耆老或不諳英語的選民投票；該系統將迫使支持某位候選人的選民得計算當第一選擇和第二選擇選票結合在一起，哪位候選人可能最終獲勝。

緬因州是當前全美唯一實施「排序選擇投票」系統的州，阿拉斯加此次大選也有類似公投問題；全國有20多個城市，包括麻州劍橋也在市級選舉使用「排序選擇投票」系統。