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疫期喧鬧派對多 波士頓考慮提高罰款

記者劉晨懿之／波士頓報導

波士頓市長偉殊15日表示，新病例持續上升，波士頓將加強打擊違規家庭聚會和其他聚會執行力度，舉辦派對的租客房東將被罰款；市議員費連建議將罰款金額從每次300元提高至1000元。

偉殊說，截至10月10日的一周，全市陽性檢測率為4.4%，遠高於夏季時的1.8%至2.8%。

偉殊敦促居民看到令人擔憂的聚會，可打911報警；上周末，市議員費連和Michael Flaherty報告有幾十個派對，他們接到數百個投訴電話。

他說，現在除了考慮罰款可能別無選擇；市府官員正在研擬辦法，考慮是否先發出通知，且正研究可能對舉辦派對所在房屋的房東和租客都罰款，因為房東必須為租客負責。

他說，還將對餐館進行「抽查」，以確保遵守餐桌容量限制和戴面罩規定。

偉殊警告說，藐視規則的後果可能是可怕的。為了防止另一個激增，避免另一次大規模企業關閉，及考慮學校開放面授，人們必須認真對待新冠病毒，當前波士頓陽性率正朝著錯誤方向發展。

據波士頓環球報，近幾個月來，南波士頓不斷傳來關於家庭聚會的投訴，有人聲稱有40到50人在屋頂和露台上徹夜狂歡。

市議員費連希望進一步懲罰舉辦這些違反規則派對者，將每次違規的罰款從300元提高到1000元。他還希望，如果波士頓警方收到一定數量的投訴電話，就能讓市監察局參與進來。他未來幾周可能會就這些建議舉行聽證會。

費連說，9月份，僅在南波士頓地區，波士頓警方就有200多個關於吵鬧聚會的報警電話。據警局紀錄，喧鬧聚會報警電話從2019年7月的31個躍升至2020年7月的90個、8月181個，9月增至238個。

波士頓 房東 租客

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