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密州Howell台灣日 融合美食、音樂、藝術受歡迎

密西根州訊
參與「台灣日」的成員們。(主辦方提供)
參與「台灣日」的成員們。(主辦方提供)

密西根州Howell市的Livingston Arts Council、Livingston Diversity Council日前與密西根人文協會共同舉辦「台灣日」文化活動，這場在Howell Opera House舉行的活動，吸引40多位民眾付費參加，透過美食、音樂、藝術與文化體驗，深入認識台灣。

活動自今年1月開始籌畫，在密州州眾議員Jason Morgan辦公室牽線下，Livingston Diversity Council 主動邀請密西根人文協會合作。會場展示三太子、台灣原住民族服飾、茶具及各式台灣文物，並展出徐興民策展的書法、國畫作品及安娜堡區圖書館借展的農曆新年版畫，營造濃厚的台灣文化氛圍。

當晚由安娜堡TK Wu餐廳提供台灣美食，並播放介紹台灣地理、文化及台裔美國人成就的影片。表演節目包括江雲妍與青青合作演出「青玉案」、鄭宗彣與郭沛娜演奏「賽馬」及「金蛇狂舞」、陳春頌率領弟子示範陳氏太極拳與春秋關刀，以及李昌鋼結合電子音樂演出的三太子舞蹈，獲得觀眾熱烈掌聲。

活動中書法、拓印、香包製作等文化體驗也受到歡迎，江雲妍帶領的台灣原住民族舞蹈，吸引許多人同樂。整場活動結合「看、聽、吃、做」四種體驗方式，讓來賓對台灣留下深刻印象，也展現文化交流促進友誼的力量。

密西根人文協會表示，感謝當局提供合作機會，謝謝會員、志工和安娜堡中文學校的大力支持，該協會自2002年成立以來，持續致力於促進台灣與密西根居民之間的文化交流。

三太子現身活動。(主辦方提供)
三太子現身活動。(主辦方提供)

活動情形。(主辦方提供)
活動情形。(主辦方提供)

活動情形。(主辦方提供)
活動情形。(主辦方提供)

活動情形。(主辦方提供)
活動情形。(主辦方提供)

精華 FAQ

  • 活動在Howell Opera House舉行，結合美食、音樂、藝術與文化體驗，並展示台灣文物、書畫與版畫，讓參與者從多面向認識台灣文化。

  • 節目包含古箏與樂曲演出、陳氏太極拳與春秋關刀示範、三太子舞蹈，以及書法、拓印、香包製作和台灣原住民族舞蹈體驗，反應熱烈。

  • 密西根人文協會與當地委員會合作籌辦台灣日，並感謝會員、志工及安娜堡中文學校支援；該會自2002年成立以來持續推動台灣與密州居民交流。

原住民 眾議員 密西根州

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