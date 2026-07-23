密州Howell台灣日 融合美食、音樂、藝術受歡迎

參與「台灣日」的成員們。(主辦方提供)

密西根州 Howell市的Livingston Arts Council、Livingston Diversity Council日前與密西根人文協會共同舉辦「台灣日」文化活動，這場在Howell Opera House舉行的活動，吸引40多位民眾付費參加，透過美食、音樂、藝術與文化體驗，深入認識台灣。

活動自今年1月開始籌畫，在密州州眾議員 Jason Morgan辦公室牽線下，Livingston Diversity Council 主動邀請密西根人文協會合作。會場展示三太子、台灣原住民 族服飾、茶具及各式台灣文物，並展出徐興民策展的書法、國畫作品及安娜堡區圖書館借展的農曆新年版畫，營造濃厚的台灣文化氛圍。

當晚由安娜堡TK Wu餐廳提供台灣美食，並播放介紹台灣地理、文化及台裔美國人成就的影片。表演節目包括江雲妍與青青合作演出「青玉案」、鄭宗彣與郭沛娜演奏「賽馬」及「金蛇狂舞」、陳春頌率領弟子示範陳氏太極拳與春秋關刀，以及李昌鋼結合電子音樂演出的三太子舞蹈，獲得觀眾熱烈掌聲。

活動中書法、拓印、香包製作等文化體驗也受到歡迎，江雲妍帶領的台灣原住民族舞蹈，吸引許多人同樂。整場活動結合「看、聽、吃、做」四種體驗方式，讓來賓對台灣留下深刻印象，也展現文化交流促進友誼的力量。

密西根人文協會表示，感謝當局提供合作機會，謝謝會員、志工和安娜堡中文學校的大力支持，該協會自2002年成立以來，持續致力於促進台灣與密西根居民之間的文化交流。

三太子現身活動。(主辦方提供)

活動情形。(主辦方提供)

活動情形。(主辦方提供)

活動情形。(主辦方提供)