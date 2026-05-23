台灣食品團拓展中西部商機 芝加哥台美商會熱情接待

芝台美商會安排產業交流分享。(芝台美商會)

由經濟部中小及新創企業署與「美國在台協會」(AIT)共同籌組的「選擇美國」(SelectUSA)「台灣食品產業芝加哥 商洽團」，日前訪問芝加哥並參加美國餐飲展，積極拓展台美食品產業合作與商機。芝加哥台美商會此次特別熱情接待該代表團，除安排投資與產業交流會外，也邀請芝城 當地企業界人士與會，分享在美投資、市場拓展及企業經營經驗，協助台灣企業深入了解美國中西部市場與伊利諾州 投資環境，展現商會長期深耕台美經貿交流的平台能量與人脈資源。

芝加哥台美商會會長蘇琪雯於交流會中，特別介紹商會38年來在美國中西部建立的深厚基礎與廣大人脈，並說明大芝加哥地區作為美國重要交通、物流與商業樞紐的地理優勢，以及伊州在食品、物流、製造與金融產業上的商業利基。蘇琪雯說，芝加哥台商多年來在美國累積的經驗、人脈與產業基礎，將成為台灣中小企業拓展美國市場的重要後盾，期盼透過商會平台與公私部門合作，共同協助台灣企業開拓更多在美商機。

中小企業訪問團團長、饗樂餐飲集團董事長鄭瑞賓則表示，希望台灣餐飲產業未來能如台積電一般，在全球建立具代表性的世界級地位，讓世界看見台灣品牌與台灣服務業的實力，進一步提升台灣在國際上的能見度與影響力。

芝加哥台美商會並安排代表團前往觀賞美國職棒芝加哥小熊隊(Cubs)對戰密爾瓦基釀酒人隊(Brewers)賽事。(芝台美商會)

晚間，芝加哥台美商會並安排代表團前往觀賞美國職棒芝加哥小熊隊(Cubs)對戰密爾瓦基釀酒人隊(Brewers)賽事，讓訪賓親身體驗芝加哥熱情的運動文化與美國在地生活。球場中，台灣與美國國旗同時揮舞，現場氣氛熱烈，充分展現台美友誼與民間交流的熱情與活力。

駐芝加哥辦事處處長類延峰暨經濟組組長林明雅亦參與相關活動，並分享台美及台灣與伊州、芝城間的經貿、投資政策與合作現況。各方就食品產業發展、投資合作與未來商機進行深入交流，期待透過公私部門攜手合作，持續深化台美產業鏈結與雙邊經濟合作。