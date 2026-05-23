當代樂坊明州公演 展現台灣文化生命力

當代樂坊十名團員和團長李建興(右六)感謝僑委會的支持與明州觀眾的欣賞與掌聲（記者陳曼玲/攝影）

台灣表演團體「當代樂坊」日前在哈普金藝術中心(Hopkins Center For the Arts)的演出融合音樂、舞蹈與特技，引起華洋觀眾熱烈回響。此次為樂團第六度赴美巡演，透過二胡、琵琶、大阮與嗩吶等傳統樂器，以電子音樂為背景，詮釋世界流行音樂，加上武術與現代舞，展現出台灣文化兼容並蓄的生命力。

團長李建興表示，樂團自1994年成立，以傳統坐式演出為主，但他逐漸意識到「距離觀眾太遠」，因此開始思考如何突破傳統國樂的框架。

李建興說此演出以「台灣人的身分認同」為核心，運用中式傳統樂器搭配預錄的電子音樂背景，透過五大篇章描繪出台灣文化與人民情感：「節慶台灣」呈現農曆新年、中秋團圓、七夕等傳統節慶意象；「美食台灣」則以夜市、高山茶與阿媽滷蛋等元素，勾起觀眾對家鄉味道的記憶。舞者與樂手化身廚師，以活潑特技演出重現夜市熱鬧氣氛。

在「世界台灣」篇章中，李建興創作的「光穿越縫隙」一曲，讓明大教授劉建廷頗有共鳴，他說想起在台南故鄉，看見從裂縫中沿著電線桿向上生長的牽牛花，「就像台灣在困境中仍努力綻放光芒」。

「共榮世界」演奏世界流行音樂，其中二胡演奏的「大黃蜂飛行」讓觀眾耳目一新。

此次演出包括5位樂手與5位舞者，其中一位是台灣特技團的成員。所有團員皆經專業甄選與邀請，整體製作歷時約一年、密集排練三個月。

團員的專業背景多元：副團長張齊天在英國原本攻讀土木建築，但自小學習二胡並持續表演；嗩吶與笛子演奏者藍裕超原本就讀機械系，自小學習音樂與教學；大阮演奏者張嘉晏大學念企管與民族音樂研究所，她說小學二年級接觸大阮時，甚至還不會唸樂器名稱。