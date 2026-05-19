大底特律台商會參與密州亞太裔日 展現影響力

台裔學生翁美津(右)與其他亞太裔學生交流。(大底特律台灣商會提供)

大底特律台灣商會(TCCGD)日前代表密西根臺裔社群，前往密西根州 議會大廈(Michigan State Capitol)參與「亞太裔日」活動，藉此展現亞太裔在密西根多元文化與公共參與上的影響力。

該活動由密西根亞太裔事務委員會(MAPAAC)及 APIA Vote Michigan等單位共同主辦，內容包括苗族開幕舞蹈、州參眾議員 座談、社區領袖交流及州議會參訪。

大底特律區台灣商會由榮譽會長薛瑞玲、副會長蔣序龍及理事賀婉青等人代表出席，並與州議員及各族裔領袖交流，介紹台裔社群長期在密州於經濟、教育、文化及公益領域的投入與貢獻。

密州台裔州參議員張理(Stephanie Chang)也到場向學生們介紹州議會的議事流程與立法運作，並鼓勵年輕世代關心公共議題、積極參與社會事務，讓學生對民主制度與公民參與有更深刻的體會。

台裔年輕世代也在活動中展現文化傳承力量。Novi高中學生翁美津去年帶領密西根舞獅隊參與演出，因而對公共事務產生濃厚興趣；今年她再次參與活動，並與亞裔 學生代表團一同參訪州議會。大底特律台商會理事賀婉青表示，希望透過參與該活動，讓更多主流社會看見亞太裔社群對密州的貢獻。

活動最後，全州各社區代表於州議會前合影留念，其中代表兩位密州亞太裔事務委員會委員蔣序龍及竇惠娟也都到場共襄盛舉。

大底特律台商會參與在密州議會大廈舉行的「亞太裔日」活動。(大底特律台灣商會提供)

密州台裔州參議員張理也到場與會。(大底特律台灣商會提供)