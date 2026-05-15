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大底特律區台灣商會參與國際航太無人機展

【密西根州訊】
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國家中山科學研究院航空研究所，在現場展示多型功能先進的無人機。(大底特律台商會提...
國家中山科學研究院航空研究所，在現場展示多型功能先進的無人機。(大底特律台商會提供)

大底特律區台灣商會應邀參與在底特律舉行的國際航太無人機產業展會(Xponential 2026)，並走訪台灣館「Fly the Taiwan Way」，見證台灣航太科技與無人機產業在國際市場上的能量與競爭力。

此次共有38家台灣航太與無人機相關企業參展，展示最新自主研發技術，並積極爭取全球市場訂單。隨著國際供應鏈重組及民主國家對「非紅色供應鏈」需求增加，台灣無人機產業也逐漸成為全球供應鏈中的重要角色。

 

芝加哥經濟文化辦事處經濟組組長林明雅(左至右)、大底特律區台灣商會會長林志嘉、駐...
芝加哥經濟文化辦事處經濟組組長林明雅(左至右)、大底特律區台灣商會會長林志嘉、駐芝台北經文處處長類延峰、大底特律區台灣商會副會長蔣序龍參與國際航太無人機展。(大底特律台商會提供)

由大底特律區台灣商會林志嘉會長率領的代表團，此次也與國家中山科學研究院航空研究所所長邱祖湘博士、台灣國防產業發展協會(TW-DIDA)秘書長徐綬章，以及豐兆航太執行長鍾明志等產業人士深入交流，了解台灣在航太科技、無人機、AI智慧製造及國防工業領域的最新發展。

 

豐兆航太Jacky Chen(右二)向有興趣的國際買家，說明使用汽油的400匹馬...
豐兆航太Jacky Chen(右二)向有興趣的國際買家，說明使用汽油的400匹馬力國防無人機引擎，續航力持久。(大底特律台商會提供)

豐兆航太執行長鍾明志表示，台灣自主研發的無人機引擎及相關產品已具備高度國際競爭力，例如部分長程攻擊型無人機系列，其400匹馬力引擎價格約為5000多元，航程超過1000哩，不僅具價格優勢，也已成功成為NATO供應鏈的一部分。

 

台灣國防產業發展協會秘書長徐綬章指出，美方相關單位與產業友人目前正積極協助台灣無人機產業鏈符合五角大廈 Blue UAS驗證標準，已有多項台灣自主研發產品陸續取得美方認證，納入美軍採購清單。他也表示，台灣無人機產業具備高度彈性與客製化能力，能依據買方需求快速調整產品規格與交期，這也是台灣在全球供應鏈中的重要優勢。

 

 大底特律區台灣商會副會長蔣序龍表示，底特律作為美國重要的製造業重鎮與科技轉型城市，此次透過展覽平台，有機會與台灣外交部、經濟部、國家中山科學研究院、工業技術研究院及多家台灣民間企業進行交流互動。未來也希望將台灣優質廠商與底特律當地製造業資源進一步鏈結，促進台美雙方更多合作與交流機會。

航太 無人機

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