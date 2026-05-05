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明大亞洲夜市吸引1200人 熱鬧非凡

記者陳曼玲／明州報導
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活動現場以微亮燈光帶出夜市氣氛。(記者陳曼玲／攝影)
活動現場以微亮燈光帶出夜市氣氛。(記者陳曼玲／攝影)

明尼蘇達大學台灣學生會(Taiwanese Student Society，簡稱TSS)日前在明尼亞波利斯市校區對外公開舉辦「亞洲夜市」(Asian Night Market)，破紀錄吸引了1200人參加，為去年的兩倍。

目前就讀化學工程系三年級的李雨蝶(Isabelle)今年擔任TSS主席，與校內香港(HKSA)、西藏(TASA)的學生社團，組成數十多人的團隊，歷時一年規畫此次夜市活動。

此外，團隊也聯絡雙城地區的小型亞裔餐飲業者參與，提供多樣夜市美食，包括台灣鹽酥雞、珍珠奶茶，以及韓國、泰國印度與西藏等傳統小吃。

李雨蝶表示，TSS自2022年起舉辦亞洲夜市，已成為年度重點活動，因此幹部在交接後便立即展開籌備，同時也招募實習成員，為未來的組織傳承做準備。

由於今年參與人數超出預期，所幸食物準備充足。活動也特別設計互動機制，讓參與者透過造訪各文化社團攤位以獲得食物代幣，進一步促進文化交流。

現場設有日本、南韓、印度、西藏等多個文化社團攤位，並邀請去年一起舉辦「台灣人在明州紀錄片」放映會的「台灣線上圖書館」前來設攤。

晚餐後活動進入表演。李雨蝶表示，由於亞洲夜市在校內已有一定知名度，吸引許多學生報名參與舞蹈與歌唱等表演。

李雨蝶指出，舉辦活動最大的挑戰在於課業繁忙，但由於團隊成員對亞裔文化具有高度熱情，工作認真且合作順暢，使整體運作高效而愉快。

TSS成員以大學生為主，多數為在美國成長的台裔第二代，也包含來自台灣的國際學生。每年約舉辦10至15場活動。

李雨蝶個性外向，平時參加排球隊。她表示加入TSS讓她開發課業以外的潛能，例如大二時負責財務，向前輩學習理財；被選為主席後，獲得更多協調溝通與對外聯絡的機會，也提升了面試時的自信。她說TSS讓她找到歸屬感，發揮組織能力。

此外，她目前也在醫院的神經科學部門擔任志工。她表示未來計畫申請醫學院，持續朝醫療領域發展。

主辦單位運用巧思把社團組織、小吃項目與攤位介紹印製成報紙(桌面上)來宣傳。(記者...
主辦單位運用巧思把社團組織、小吃項目與攤位介紹印製成報紙(桌面上)來宣傳。(記者陳曼玲／攝影)

李雨蝶(中)擔任台灣學生會主席，與團隊一起舉辦「亞洲夜市」，活動熱鬧深獲好評。(...
李雨蝶(中)擔任台灣學生會主席，與團隊一起舉辦「亞洲夜市」，活動熱鬧深獲好評。(記者陳曼玲／攝影)

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