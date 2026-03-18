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芝加哥台聯春宴 成員齊聚共賀新春

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芝加哥台聯會春宴參與踴躍。(主辦方提供)
芝加哥台聯會春宴參與踴躍。(主辦方提供)

芝加哥台灣同鄉聯誼會日前在西郊威斯蒙特(Westmont)的D Cuisine餐廳，舉辦2026年春宴，與會者開心共賀新禧。

駐芝加哥台北經濟文化辦事處處長類延峰、芝加哥華僑文教服務中心主任雷棋與副主任陳怡珍、僑務委員徐曙明伉儷等均出席了餐會。

會長陳莎莎首先歡迎大家參與，她還感謝前會長謝蓉的籌畫以及工作人員的付出辛苦。類延峰表示很高興和大家像家人一樣齊聚迎春。新上任的雷棋隨後也祝福大家新年快樂。

當天每位出席者還收到駐處贈送的馬年福袋，以及台聯會準備的五彩賀年糖、新鮮大吉橘。活動中台聯會並宣布現任會長陳莎莎在芝加哥中華會館董事會的會議中受到主席陳偉聖邀請，擔任芝加哥中華會館董事長，獲得在場台聯人掌聲歡呼。

包括現金、精美禮物等的抽獎環節，讓幸運中獎者驚喜連連。

芝加哥台灣同鄉聯誼會並宣布4月份多項活動，包括4月11日舉行第二次理事顧問會議，4月19日下午1時到4時在華僑文教服務中心舉辦「生活座談」，主題為「紅藍卡Medicare」及「遺產傳承規畫」，以及邀請大家踴躍參加。

陳莎莎(左三)與類延峰(左四)、雷棋(左五)等人，向台聯成員敬酒賀春。(主辦方提...
陳莎莎(左三)與類延峰(左四)、雷棋(左五)等人，向台聯成員敬酒賀春。(主辦方提供)

陳莎莎(右二)與類延峰(右三)向大家恭賀新春。(主辦方提供)
陳莎莎(右二)與類延峰(右三)向大家恭賀新春。(主辦方提供)

芝加哥台聯會會長陳莎莎(右五)祝福會員新春快樂。(主辦方提供)
芝加哥台聯會會長陳莎莎(右五)祝福會員新春快樂。(主辦方提供)

芝加哥台聯會生活講座將在4月19日舉行。(主辦方提供)
芝加哥台聯會生活講座將在4月19日舉行。(主辦方提供)

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