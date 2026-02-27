大底特律區台灣商會馬年晚宴 歡慶30周年喜迎春

出席嘉賓。(主辦方提供)

大底特律區台灣商會日前舉辦2026年春酒晚宴，由會長林志嘉主持。Westland市長Kevin Coleman、密西根州 參議員Rosemary Bayer、州眾議員 JasonMorgan、芝加哥僑教中心主任雷棋，以及密西根州亞太裔事務委員會委員蔣序龍、竇慧娟出席支持。

底城台商會深耕密西根30年，活動除慶賀新春，也回顧台商長期對僑界與社會的投入。典禮中特別頒發僑委會金質獎牌予蔣序龍與賀婉青，表彰其捐助僑生獎學金及多年支持公益活動之貢獻，體現企業責任與社會回饋精神。

世界台灣同鄉會總會長鄭劭方、僑務委員李延志、北美台商總會副總會長薛瑞玲、國建會會長方聖風、榮光會會長陳一心、世華婦女會美中分會會長黃麗音，以及僑務諮詢委員李維灝、張正義、僑務顧問孔慶超、傅曼玲、陳敦漢等也到場與會。

在全球供應鏈 重組與製造業回流趨勢下，密西根作為汽車與高端製造重鎮，在電動車零組件與智慧製造領域仍具戰略優勢，逐漸成為台商投資與技術合作的重要據點。林志嘉表示，未來將持續推動密西根與北美台灣企業間的商務合作與人才媒合，並持續促進企業與地方政府及學術機構間的合作對接。

晚宴中，推出高階主管圓桌聚焦在美設廠與供應鏈整合，討論法規遵循與跨州營運；企業主專業桌探討稅務規劃與法律風險管理；產學交流桌邀請密西根大學Flint商學院陳志豪教授與Ross商學院學生參與，強化企業與青年人才連結。

活動由林子凡帶隊學生舞獅隊揭幕，現場來賓在交流互動之餘，共同見證密西根台商30年發展的成果。晚會並安排現金摸彩活動，氣氛熱絡。